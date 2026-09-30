Lideri i opozitës izraelite, Lapid akuzon qeverinë se po luan “politikë të lirë” pas incidentit të “Flydubai”

Udhëheqësi i opozitës izraelite, Yair Lapid akuzoi sot qeverinë se po luan “politikë të lirë” në kurriz të sigurisë së Izraelit pas ngjarjes alarmante që përfshiu një avion pasagjerësh të Flydubai, transmeton Anadolu.
Lapid hodhi poshtë përpjekjet për ta lidhur incidentin me një buletin sigurie që ai mori nga kryeministri Benjamin Netanyahu të martën në mbrëmje.
“Më lejoni ta bëj të qartë këtë. Asgjë që i ngjan as përafërsisht incidentit të avionit të mëngjesit të sotëm nuk u shfaq në buletinin e sigurisë me kryeministrin mbrëmë. Asgjë e ngjashme, asgjë që të kujton atë, as edhe një aludim”, tha ai në kompaninë amerikane të mediave sociale X.
Lapid akuzoi zërat e lidhur me qeverinë se po përpiqen ta përdornin incidentin për qëllime politike.
“Të gjitha lëvizjet që po bëjnë zëdhënësit tani vetëm dëshmojnë atë që ishte tashmë e qartë dje, se ata përsëri po përpiqen të bëjnë politikë të lirë në kurriz të sigurisë së Izraelit”, tha ai duke shtuar “Një bandë e papërgjegjshme”.
Vërejtjet e Lapidit erdhën një ditë pasi Netanyahu i dha atij një buletin sigurie mes paralajmërimit të kryeministrit për një sulm të mundshëm të papërcaktuar ndaj Izraelit përpara zgjedhjeve të 27 tetorit.
Pas takimit, Lapid tha se “nuk ka asnjë arsye për ta futur publikun në panik” dhe se kërcënimet e sigurisë duhet të trajtohen “profesionalisht dhe me përgjegjësi”.
Mosmarrëveshja pasoi urgjencën e së mërkurës që përfshinte fluturimin FZ1073 të Flydubai nga Dubai për në Tel Aviv, i cili transmetoi kodet e urgjencës dhe të ndërhyrjes së paligjshme përpara se të devijohej dhe të ulej në mënyrë të sigurt në Tabuk të Arabisë Saudite. Avionët luftarakë izraelitë u ngritën në fluturim gjatë incidentit.
Autoritetet izraelite fillimisht hetuan mundësinë e një rrëmbimi ose incidenti sigurie ndërsa raportet e mëvonshme treguan për një grindje në kabinë. Aeroporti ndërkombëtar i Princit Sultan bin Abdulaziz në Tabuk tha në një deklaratë se kapiteni i avionit dhe oficeri i parë u plagosën dhe u transferuan në një spital për kujdesin e nevojshëm mjekësor.