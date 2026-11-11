Lideri i opozitës izraelite parashikon formimin e qeverisë së re brenda tre javësh, në mes të bisedimeve për koalicion

Lideri i Partisë Demokratike të Izraelit, Yair Golan, ka deklaruar se një qeveri e re mund të formohet brenda dy deri në tre javësh, transmeton Anadolu.
Komentet e tij vijnë në një kohë kur po shënohet përparim në negociatat mes bllokut opozitar për ndryshim dhe partive hebraike ultraortodokse, ndërsa vazhdojnë mosmarrëveshjet lidhur me rolin e partive arabe në qeverinë e ardhshme izraelite.
“Duhet të formojmë një qeveri sa më shpejt. Sipas mendimit tim, një qeveri e re mund të formohet brenda dy deri në tre javësh”, tha Golan për Radion e Ushtrisë Izraelite.
Nuk është e qartë nëse parashikimi i tij bazohet në zhvillimet e negociatave që po vazhdojnë apo pasqyron dëshirën e tij për ta përshpejtuar procesin.
Golan vazhdimisht ka bërë thirrje për formimin e një qeverie në partneritet me Listën e Bashkuar Arabe (Ra’am), të udhëhequr nga Mansour Abbas, si dhe me mbështetjen e Listës së Përbashkët Arabe, të kryesuar nga Yousef Jabareen.
Megjithatë, këto thirrje janë kundërshtuar nga Avigdor Liberman, lideri i partisë së djathtë Yisrael Beiteinu dhe partner në bllokun për ndryshim. Liberman është zotuar se nuk do t’i bashkohet një qeverie që përfshin parti arabe ose që mbështetet në përkrahjen e tyre.
Ndërkohë, ai e ka zbutur kundërshtimin ndaj pjesëmarrjes në një qeveri që përfshin parti hebraike ultraortodokse, të cilat aktualisht po zhvillojnë negociata me ekipin e liderit të partisë Yashar, Gadi Eisenkot, të cilit i është besuar formimi i qeverisë.
Të dielën, presidenti izraelit, Isaac Herzog, ia besoi Eisenkotit mandatin për formimin e qeverisë, pasi zgjedhjet parlamentare lanë si bllokun e tij, ashtu edhe aleancën e kryeministrit aktual Benjamin Netanyahu, pa shumicën e nevojshme.
Grupet parlamentare që përfaqësojnë 67 nga 120 anëtarët e Knessetit rekomanduan Eisenkotin për marrjen e mandatit, krahasuar me 46 që mbështetën Netanyahun.
Një grup parlamentar me shtatë anëtarë nuk rekomandoi asnjërin prej kandidatëve.
Eisenkot ka 28 ditë kohë për të formuar qeverinë, me mundësi zgjatjeje edhe për 14 ditë të tjera.