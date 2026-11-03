Lideri i opozitës izraelite zotohet të “veprojë shpejt” për formimin e një “qeverie të emergjencës kombëtare”

Lideri i opozitës izraelite, Gadi Eisenkot, ka deklaruar se “blloku i ndryshimit” do të “veprojë shpejt” për të formuar një “qeveri të unitetit kombëtar”, për të zgjedhur një kryetar të ri të parlamentit dhe për të çuar përpara nismat ligjore, transmeton Anadolu.
Siç raporton media izraelite Ynet, Eisenkot, lideri i partisë Yashar, i bëri këto deklarata pas një takimi të liderëve të opozitës.
Eisenkot tha se prioritetet legjislative të bllokut do të përfshijnë “ligje të rëndësishme dhe shfuqizimin e ligjeve që rrezikojnë demokracinë”.
“Ekipet negociuese të partive së shpejti do të fillojnë punën për përcaktimin e parimeve të përbashkëta dhe zbatimin e hapave në Knesset”, shtoi ai.
Takimi i sotëm shënoi mbledhjen e parë të përbashkët të liderëve të opozitës që nga zgjedhjet parlamentare të 27 tetorit.
Sipas The Jerusalem Post, në takim morën pjesë Eisenkot, ish-kryeministri Naftali Bennett nga partia Bashkë, lideri i Yisrael Beytenu, Avigdor Lieberman, Yair Golan nga partia Demokratët, si dhe lideri i opozitës, Yair Lapid.
Zgjedhjet i siguruan bllokut të kryeministrit Benjamin Netanyahu 53 vende në Knesset, i cili ka gjithsej 120 vende, ndërsa partitë opozitare fituan 48 vende dhe partitë arabe 19 vende.
Opozitës ende i mungojnë 61 vendet e nevojshme për të siguruar e vetme shumicën parlamentare, duke bërë që mbështetja e deputetëve arabë të mund të jetë vendimtare në përpjekjet për formimin e qeverisë.