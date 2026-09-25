Lideri i partisë opozitare izraelite: Pozita e Izraelit në botë, në nivelin më të ulët ndonjëherë

Lideri i partisë opozitare Yisrael Beiteinu, Avigdor Liberman ka deklaruar se pozita e Izraelit në botë ka arritur një nivel “të paprecedentë të ulët”, si dhe ka paralajmëruar për një “kolaps të vërtetë ekonomik” për shkak të sanksioneve evropiane dhe ndikimit të tyre në tregti, transmeton Anadolu.
Liberman i bëri këto deklarata në një postim në rrjetin social amerikan X, duke komentuar fjalimin e kryeministrit Benjamin Netanyahu në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në New York. “Pozita e Izraelit në botë ka arritur një nivel të paprecedentë të ulët”, tha Liberman.
“Për vite me radhë, Izraeli ka përfituar nga vetoja amerikane në Këshillin e Sigurimit të OKB-së. Besoj se për sa kohë që Donald Trump të jetë president, vetoja do të vazhdojë të jetë në dispozicionin tonë. Nën presidentin e ardhshëm, qoftë republikan apo demokrat, realiteti mund të ndryshojë”, theksoi ai.
Liberman foli gjithashtu për marrëdhëniet e Izraelit me Mbretërinë e Bashkuar, duke theksuar se Izraeli ka një vit që nuk ka ambasador në Londër, gjë që ai ia atribuoi “intrigave në Zyrën e Kryeministrit”. Ai paralajmëroi për pasojat ekonomike të sanksioneve evropiane, duke u shprehur: “Sanksionet ndaj tregtisë midis Izraelit dhe BE-së mund të shkaktojnë një kolaps të vërtetë ekonomik”.
Në shtator të vitit 2025, Komisioni Evropian propozoi pezullimin e disa privilegjeve tregtare që i janë dhënë Izraelit në kuadër të Marrëveshjes së Asociimit BE-Izrael, gjë që do t’u vendoste tarifa importeve izraelite në vend të trajtimit preferencial.
Komisioni Evropian tha se propozimi erdhi për shkak të asaj që e përshkroi si shkelje nga qeveria izraelite të dispozitave që lidhen me respektimin e të drejtave të njeriut. Megjithatë, propozimi kërkonte ende miratimin e shteteve anëtare dhe nuk mori shumicën e nevojshme për t’u miratuar.
BE-ja ka vendosur gjithashtu sanksione ndaj kolonëve ekstremistë izraelitë dhe organizatave të lidhura me ta për shkelje ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor, përfshirë ngrirjen e pasurive dhe ndalimin e udhëtimit për individët e përfshirë në listat e sanksioneve.
Në maj të vitit 2026, BE-ja shtoi tre individë dhe katër subjekte izraelite në listat e sanksioneve ndërsa në shtator tha se masat e marra në këtë kuadër përfshinin gjithsej 12 individë dhe nëntë subjekte. Duke komentuar fjalimin e Netanyahut në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, Liberman tha: “Ky njeri (Netanyahu) dhe bashkë me të edhe Izraeli është bërë një shtet i padëshiruar dhe një barrë për botën perëndimore”.
Netanyahu iu drejtua Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së dje, përpara një salle kryesisht të zbrazët, pasi delegacionet e disa vendeve dolën nga salla në shenjë proteste ndaj luftës së Izraelit në Rripin e Gazës dhe vazhdimit të shkeljeve në Bregun Perëndimor, Liban dhe Siri. Ndërkohë, në të gjithë qytetin u zhvilluan protesta të mëdha.
Liberman bëri thirrje për ndryshim të udhëheqjes së Izraelit, duke theksuar se kjo ishte e nevojshme.
“Më 27 tetor, udhëheqja që po e çon Izraelin drejt një katastrofe diplomatike, të sigurisë dhe ekonomike duhet të zëvendësohet. Qeveria e ardhshme që do të formojmë do ta rikthejë pozitën e Izraelit në SHBA dhe në mbarë botën”, tha ai.
Deklaratat e Libermanit u bënë 33 ditë para zgjedhjeve izraelite të planifikuara për në muajin tetor, në një kohë kur në vend ka debate të ashpra politike mbi politikat e qeverisë së Netanyahut. Figura të opozitës kritikuan fjalimin e tij në OKB ndërsa ministrat dhe anëtarët e koalicionit qeverisës e përshëndetën atë.
Gjykata Penale Ndërkombëtare lëshoi urdhër-arreste ndaj Netanyahut dhe ish-ministrit të Mbrojtjes, Yoav Gallant, në nëntor të vitit 2024, lidhur me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Rripin e Gazës.
Që nga fillimi i luftës së Izraelit në Gaza në tetor të vitit 2023, rreth 74 mijë palestinezë janë vrarë dhe rreth 175 mijë janë plagosur.