Lideri skocez: Qeveria nuk u informua për përdorimin e aeroportit nga SHBA-ja për të sekuestruar cisternën e naftës

Ministri i Parë i Skocisë, John Swinney, ka bërë të ditur se qeveria e tij nuk ishte e informuar për operacionin e SHBA-së për të përdorur një aeroport skocez në sekuestrimin e cisternës me flamur rus në Atlantikun e Veriut, transmeton Anadolu.
Duke folur me gazetarët në Edingburgh, sipas një raporti nga e përditshmja skoceze “The National”, Swinney tha se pajtohet me zbatimin e sanksioneve, megjithatë theksoi se qeveria e tij duhet të jetë “plotësisht e informuar” për ndërhyrjet në ujërat përreth Skocisë.
Komentet e tij vijnë një ditë pasi SHBA-ja sekuestroi një anije me flamur rus në Atlantikun e Veriut, për të cilën Shtëpia e Bardhë tha se po transportonte naftë që i nënshtrohej sanksioneve amerikane.
Ministria britanike e Mbrojtjes tha se ushtria e Mbretërisë së Bashkuar mbështeti operacionin për të sekuestruar cisternën “Marinera”, me mbikëqyrje ajrore dhe një anije të marinës.
Dje, avionë të operacioneve speciale amerikane u ulën në një aeroport të vogël në Highlands të Skocisë, para se të fluturojnë në veri gjatë operacionit për të cilin Swinney tha se nuk ishte i informuar.
“Mendoj se është e rëndësishme që të ketë një dialog sa më të ngushtë rreth çështjeve me natyrë gjeopolitike, rreth çështjeve që mund të kenë ndikim në sigurinë e Skocisë”, tha ai.
Pas operacionit, një zëdhënës i grupit “Stop the War Scotland” tha se aeroporti ishte përdorur në një “shkelje të rëndë të së drejtës ndërkombëtare”.
“Reagimi fillestar i Ministrit të Parë ndaj sulmit të administratës së Trumpit mbi sovranitetin e Venezuelës, për të përdorur fjalët e vetë presidentit, ishte i dobët”, tha zëdhënësi.