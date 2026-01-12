Lideri suprem i Iranit, Khamenei poston një foto ku Trumpi shfaqet si faraon

Udhëheqësi suprem i Iranit, Ajatollah Ali Khamenei postoi një imazh në mediat sociale, ku e përshkruan presidentin e SHBA-së, Donald Trump, si një faraon, duke paralajmëruar se ai në fund do të përballet me të njëjtin fat si tiranët e së kaluarës, transmeton Anadolu.
Imazhi i postuar në llogarinë zyrtare të Khameneit në kompaninë amerikane të mediave sociale X, tregon një sarkofag në stilin faraonik të shkatërruar që mban ngjashmëri me Trumpin, i shoqëruar me mbishkrimin: “Si Faraoni”.
Në një mesazh të postuar së bashku me imazhin në persisht, Khamenei tha se sundimtarët arrogantë që kërkojnë të dominojnë botën, si Faraoni, Nemrudi, Reza Khan dhe Mohammad Reza, u rrëzuan në kulmin e pushtetit të tyre.
“Edhe ky do të rrëzohet”, shtoi ai.
Postimi vjen mes kërcënimeve të fundit nga Trumpi kundër udhëheqjes së Iranit, përfshirë vërejtje të lidhura me protesta dhe trazira të brendshme në vend.
Irani është tronditur nga protestat që nga 28 dhjetori në Pazarin e Madh të Teheranit, për shkak të zhvlerësimit të ndjeshëm të rialit iranian dhe përkeqësimit të kushteve ekonomike. Protestat më vonë u përhapën në disa qytete.
Nuk ka shifra zyrtare të viktimave, por Agjencia e Lajmeve të Aktivistëve të të Drejtave të Njeriut (HRANA), një grup i të drejtave me seli në SHBA, vlerëson se numri i të vdekurve ka arritur të paktën në 544, përfshirë si forcat e sigurisë ashtu edhe protestuesit, me mbi 1.000 të plagosur.
HRANA raportoi se të paktën 10.681 persona janë arrestuar në protesta në 585 vende në të gjithë vendin, përfshirë 186 qytete në të gjitha 31 provincat.
Të paktën 109 anëtarë të sigurisë iraniane u vranë gjatë trazirave që përfshinë disa pjesë të vendit gjatë ditëve të fundit, raportoi të dielën kanali Al Jazeera me seli në Katar, duke cituar Agjencinë e Lajmeve Tasnim të Iranit.