Demokratët fituan kontrollin e Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së në zgjedhjet e mesmandatit të mbajtura të martën, pasi Johnny Garcia mposhti Carlos De La Cruz-in në distriktin e 35-të të Teksasit, sipas Associated Press, transmeton Anadolu.
Fitorja u siguroi demokratëve 218 vendet e nevojshme për shumicën në dhomën me 435 vende, duke i dhënë fund kontrollit republikan dhe duke shënuar një goditje të madhe politike për presidentin Donald Trump. Deri në orën 06:39 GMT, për 87 vende ende nuk ishte shpallur fituesi.
Deri në orën 06:23, Partia Demokratike kishte fituar 25 vende që më parë mbaheshin nga republikanët. Këto përfshinin tri distrikte në Kaliforni, një në Kolorado, tri në Iowa, një në Indiana, një në Kentaki, një në Misuri, një në Karolinën e Veriut, një në Nebraska, një në Nju Xhersi, dy në Ohajo, katër në Pensilvani, dy në Teksas, një në Jutah, një në Virxhinia dhe dy në Uiskonsin.
Rezultati do t’u japë demokratëve mundësinë të bllokojnë projektligjet republikane dhe të nisin hetime ndaj administratës së Trumpit gjatë dy viteve të mbetura të presidencës së tij. Gjithashtu, lideri demokrat në Dhomën e Përfaqësuesve, Hakeem Jeffries, pritet të bëhet kryetari i parë me ngjyrë i kësaj dhome.
Republikanët hynë në zgjedhje me një shumicë të ngushtë në Dhomën e Përfaqësuesve, e cila i kishte ndihmuar Trumpit të avanconte një pjesë të madhe të agjendës së tij legjislative që nga rikthimi në Shtëpinë e Bardhë në janar të vitit 2025.
Demokratët e përqendruan fushatën kryesisht te rritja e kostos së jetesës, politikat e administratës për emigracionin dhe lufta me Iranin, duke synuar të përfitonin nga pakënaqësia ndaj presidencës së Trumpit.
Kongresi i ri do të mblidhet në janar të vitit 2027, kur demokratët do të mund të zgjedhin kryetarin e Dhomës së Përfaqësuesve dhe të marrin kontrollin e komisioneve të saj.