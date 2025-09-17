Liga e Kampionëve vazhdon sot, Bayern – Chelsea dhe Liverpool – Atletico duelet kryesore

Magjia e Ligës së Kampionëve do të vijojë sot me gjashtë sfida të vlefshme për raundin e parë. Takimet më interesante janë ruajtur për në orën 21:00.
Bayern Munchen – Chelsea dhe Liverpool – Atletico Madrid shikohen si supersfidat e mbrëmjes. Në fushë do të zbresin edhe Interi me PSG-në, që përballen respektivisht me Ajaxin dhe Atalantën.
Ndeshjet e sotme në Champions League:
Olimpiacos – Pafos 18:45
Slavia Praga – Bodo/Glimt 18:45
Ajax – Inter 21:00
FC Bayern Munchen – Chelsea 21:00
Liverpool – Atletico Madrid 21:00
PSG – Atalanta 21:00