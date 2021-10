Ligji i Teksasit për abortin nxit demonstrata masive në SHBA, kërkohet anulimi

Manifestues të shumtë marshuan në Uashington, Huston, Nju Jork dhe qytete të tjera të Shteteve të Bashkuara, për të kundërshtuar rritjen e kufizimit nga ana e shtetit për abortin dhe mbështetjen për të drejtën kushtetuese për ta kryer atë.

Rreth 660 demonstratat e mbajtura në Shtetet e Bashkuara u nxitën kryesisht nga një ligj i shtetit të Teksasit, që ndalon abortin në javën e gjashtë të shtatzënisë.

Masa, që hyri në fuqi muajin e kaluar, është më kufizuesja e miratuar ndonjëherë në vend.

Në Teksas, disa qindra persona u mblodhën për të denoncuar ligjin e njohur si “rrahja e zemrës”, i firmosur nga guvernatori Greg Abbott. Ai ndalon abortin pas konstatimit të aktivitetit kardiak tek embrioni, që zakonisht kërkon 6 javë.

Kjo ndodh përpara se shumica e grave të dinë se janë shtatzëna dhe më herët se kryerja e 90 për qind të aborteve.

Ligji mbështetet tek qytetarët sa i takon aplikimit të tij dhe nuk bën përjashtim në raste përdhunimi apo incesti, dhe vlerëson me 10 mijë dollarë nëse dikush padit autorët e një aborti ilegal.

Nëse ligji hidhet poshtë nga gjykata, aborti nuk do të mbrohet më me Kushtetutë, por shtetet do të jenë të lira të vendosin vetë nëse ta ndalojnë atë, ta kufizojnë, apo ta lejojnë pa kufizime. /euronews