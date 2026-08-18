Ligjvënësi amerikan kërkon veprime kundër dhunës së okupuesve izraelitë në Bregun Perëndimor

Udhëheqësi i pakicës së Dhomës së Përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Hakeem Jeffries, i bëri thirrje administratës Trump të hënën që t’i bëjë presion Izraelit që të mbrojë civilët palestinezë në Bregun Perëndimor të pushtuar në mes të dhunës në rritje nga okupuesit izraelitë, transmeton Anadolu.
“Rrethimi i vazhdueshëm i shtëpive palestineze në Bregun Perëndimor nga kolonë të dhunshëm dhe shkelës të ligjit është i papranueshëm. Mjaft,” tha Jeffries në një postim në platformën e mediave sociale amerikane X.
“Administrata Trump duhet të detyrojë qeverinë izraelite të mbrojë jetën, pronën dhe jetesën e civilëve të pafajshëm palestinezë”, shtoi ai.
Deklaratat e Jeffries erdhën në mes të zemërimit në rritje ndërkombëtar mbi sulmet nga okupuesit izraelitë në Bregun Perëndimor dhe shqetësimit në rritje për trajtimin nga ushtria izraelite e okupuesve që rrethuan disa shtëpi palestineze në fshatin Qusra të Bregut Perëndimor.
Javën e kaluar, OKB-ja paralajmëroi se dhuna okupatore në Bregun Perëndimor ka arritur nivele të paprecedentë, duke thënë se ka dokumentuar më shumë se 1.430 sulme që kanë synuar rreth 260 komunitete palestineze që nga fillimi i këtij viti.
Së bashku me prishjet dhe dëbimet, sulmet kanë zhvendosur 3.800 palestinezë, gati gjysma e tyre fëmijë, sipas OKB-së.
Që nga fillimi i luftës në Gaza në tetor 2023, forcat izraelite dhe okupuesit kanë përshkallëzuar sulmet në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, duke vrarë më shumë se 1.183 palestinezë, duke plagosur rreth 13.000 të tjerë dhe duke arrestuar afro 25.000 persona, sipas shifrave palestineze.