Ligjvënësi iranian: Irani përjashton anijet nga India, Kina, Iraku dhe Katari nga kufizimet e kalimit në Hormuz

Sipas një ligjvënësi iranian, vendi ka përjashtuar anijet nga India, Kina, Iraku dhe Katari nga kufizimet e kalimit në Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.
Amir Hayat Moqaddam, nënkryetar i Komisionit për Sigurinë Kombëtare dhe Politikën e Jashtme të Parlamentit iranian, tha për Agjencinë e Lajmeve të Studentëve Iranianë (ISNA) se anijeve nga këto katër vende u lejohet të kalojnë nëpër këtë korridor strategjik ujor.
“Për momentin, kemi përjashtuar Indinë, Kinën, Irakun dhe Katarin nga kufizimet e kalimit në Ngushticën e Hormuzit. Anijet nga këto vende kalojnë lirshëm dhe as amerikanët nuk i ndalojnë ato”, tha ai.
Hayat Moqaddam tha se këto përjashtime pasqyrojnë interesat e ndërsjella ndërmjet Iranit dhe vendeve në fjalë. Ai tha se Teherani po lehtëson kalimin e anijeve indiane për t’i mundësuar Iranit importimin e barnave nga India.
Ai shtoi se përjashtimi i anijeve kineze synon të sigurojë mbështetjen politike të Pekinit, shtoi ai.
Hayat Moqaddam tha se Irani mbledh tarifa tranziti nga anijet indiane dhe kineze, por lejon kalimin e anijeve nga Katari pa pagesë.
Ai nuk specifikoi nëse anijet irakiane janë të detyruara të paguajnë tarifa tranziti.
Ngushtica e Hormuzit, e vendosur midis Iranit dhe Omanit, është një nga rrugët më të rëndësishme detare në botë, përmes së cilës transportohen sasi të mëdha nafte dhe gazi nga vendet e Gjirit drejt tregjeve ndërkombëtare.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën një luftë kundër Iranit më 28 shkurt 2026.
Në muajin prill u arrit një armëpushim, por luftimet midis Washingtonit dhe Teheranit rifilluan në korrik, pasi përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund konfliktit ngecën.