Ligjvënësit demokratë: SHBA të ndjekë shembullin e Britanisë për sanksionet ndaj vendbanimeve izraelite

Ligjvënësit demokratë në SHBA i kërkuan administratës së presidentit Donald Trump të martën të ndjekë shembullin e Mbretërisë së Bashkuar dhe aleatëve evropianë në sanksionimin e vendbanimeve të paligjshme izraelite, transmeton Anadolu.
Senatori Chris Van Hollen tha në një postim në platformën amerikane të mediave sociale X se vendet evropiane më në fund po shkojnë përtej retorikës mbi këtë çështje.
“Më në fund, disa vende evropiane po shkojnë përtej denoncimit ritual të zgjerimit të vendbanimeve të paligjshme izraelite dhe po ndërmarrin veprime për të mbështetur ligjin ndërkombëtar. Është një hap modest, por i rëndësishëm”, shkroi ai.
“Ndërsa administrata e Trumpit sulmon këtë veprim, Kongresi mund dhe duhet të veprojë”, tha Van Hollen.
Përfaqësuesi Joaquin Castro gjithashtu i bëri thirrje Washingtonit të ndërmarrë hapa të ngjashëm.
“Vendimi i Mbretërisë së Bashkuar për të vendosur sanksione dhe një ndalim tregtar mbi vendbanimet është një hap në drejtimin e duhur. Zgjerimi i vendbanimeve izraelite është një grabitje e shëmtuar tokash e kryer përmes dhunës dhe terrorizmit”, shkroi demokrati i Teksasit në X.
“Çdo president amerikan serioz për arritjen e paqes duhet të bëjë të njëjtën gjë”, tha ai.
Përfaqësuesi Ro Khanna tha se “Mbretëria e Bashkuar ka ndërmarrë një hap të rëndësishëm moral” dhe bëri thirrje për veprime të mëtejshme për të njohur një shtet palestinez.
“Mbretëria e Bashkuar ka ndërmarrë një hap të rëndësishëm moral duke vendosur sanksione dhe një ndalim tregtar mbi vendbanimet e paligjshme të Izraelit”, shkroi demokrati i Kalifornisë në X. “Presidenti i ardhshëm amerikan duhet të bëjë të njëjtën gjë dhe të njohë shtetin palestinez”, shtoi ai.
Përfaqësuesi Greg Casar tha se masa e Mbretërisë së Bashkuar është “një hap në drejtimin e duhur” drejt përfundimit të pushtimit.
“Mbretëria e Bashkuar dhe aleatët e tjerë sapo vendosën një ndalim tregtar dhe sanksione mbi vendbanimet e paligjshme izraelite në Bregun Perëndimor. Ky është një hap në drejtimin e duhur dhe drejt përfundimit të pushtimit”, shkroi demokrati i Teksasit në X duke shtuar se “SHBA-ja duhet të bëjë të njëjtën gjë”.
Përfaqësuesi Chuy Garcia shkoi më tej, duke i bërë thirrje Washingtonit të ndërpresë mbështetjen e tij për “okupimin dhe gjenocidin izraelit”.
“Pajtohem dhe përgëzoj Mbretërinë e Bashkuar dhe aleatët e tjerë për vendosjen e sanksioneve dhe një ndalimi tregtar mbi vendbanimet”, shkroi demokrati i Illinoisit në X.
“Terrorizmi i sanksionuar nga Izraeli në Bregun Perëndimor të pushtuar vazhdon i pakontrolluar, duke shkatërruar fshatra të tëra dhe madje duke vrarë qytetarë amerikanë”, tha Garcia duke shtuar se “Qeveria e SHBA-së duhet të ndërmarrë këtë hap të vonuar dhe të bëjë shumë më tepër për t’i dhënë fund mbështetjes së saj për pushtimin dhe gjenocidin izraelit”.
Të martën, Sekretari i Jashtëm britanik Ed Miliband njoftoi se Mbretëria e Bashkuar do të vendosë një ndalim importi për mallrat nga vendbanimet e paligjshme izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke përmendur “spastrimin etnik” të palestinezëve.
Kjo ishte pjesë e një njoftimi të koordinuar të martën nga 12 vende – Mbretëria e Bashkuar, Franca, Kanadaja, Danimarka, Finlanda, Islanda, Irlanda, Norvegjia, Polonia, Portugalia, Spanja dhe Suedia, duke konfirmuar planet për të vendosur kufizime kombëtare ose të Bashkimit Evropian për tregtinë e mallrave me vendbanimet e paligjshme izraelite.
Izraeli u përgjigj duke njoftuar se do të mbyllte konsullatën britanike në Kuds në përgjigje të sanksioneve gjithëpërfshirëse të Mbretërisë së Bashkuar.
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio u tha gazetarëve të martën në Miami se Washingtoni nuk ka plane të ndjekë shembullin e Mbretërisë së Bashkuar në ndërmarrjen e veprimeve kundër okupuesve të paligjshëm izraelitë.
I pyetur për veprimin e Londrës, Rubio tha se Britania e Madhe e kishte informuar Washingtonin paraprakisht, por theksoi se vendimi ishte i Mbretërisë së Bashkuar. “Ata na njoftuan për këtë. Ne nuk kemi asnjë njoftim, natyrisht”, tha ai duke theksuar se “Këto janë vendime që i marrin ata”.
“Natyrisht, ne nuk do të bëjmë atë që bëri Mbretëria e Bashkuar. E pamë njoftimin e tyre sot, por nuk kam asnjë koment për të tani për tani”, tha ai, përpara se të nisej për në Kolumbi.