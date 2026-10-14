Ligjvënësja amerikane paraqet projektligj për shpërbërjen e Departamentit të Sigurisë Kombëtare dhe shfuqizimin e ICE-së

Një anëtare e Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së prezantoi të martën një projektligj për shpërbërjen e Departamentit të Sigurisë Kombëtare (DHS), shfuqizimin e Agjencisë së Emigracionit dhe Doganave (ICE) dhe të Agjencisë së Doganave dhe Mbrojtjes së Kufirit (CBP), si dhe krijimin e një Departamenti të ri federal për Sigurinë e Komuniteteve, transmeton Anadolu.
Përfaqësuesja demokrate Delia Ramirez tha se projektligji i propozuar, i quajtur “Akti për Rikonceptimin e Sigurisë”, synon ta zëvendësojë departamentin ekzistues me një agjenci të përqendruar te komunitetet, e cila do të fokusohej në sigurinë publike, të drejtat civile dhe mbështetjen për familjet punëtore.
Projektligji do të shfuqizonte bazën ligjore mbi të cilën funksionon DHS-ja, do të orientonte fondet drejt programeve komunitare dhe do të kufizonte mbikëqyrjen qeveritare, përdorimin e paligjshëm të të dhënave personale dhe zbatimin e ligjit përmes metodave të militarizuara.
Sipas propozimit, disa agjenci dhe funksione ekzistuese do të ruheshin, përfshirë Agjencinë për Sigurinë Kibernetike dhe Sigurinë e Infrastrukturës (CISA), Agjencinë Federale për Menaxhimin e Emergjencave (FEMA), Administratën e Sigurisë së Transportit (TSA) dhe funksionet doganore.
Megjithatë, ICE-ja dhe CBP-ja do të shfuqizoheshin nëse projektligji miratohet. Projektligji do të niste gjithashtu procesin e krijimit të një sistemi të veçantë civil për çështjet e imigracionit.
Ramirez tha se propozimi është nxitur nga shqetësimet lidhur me zbatimin e ligjeve të imigracionit, kushtet e ndalimit, ndarjen e familjeve, mbikëqyrjen qeveritare dhe ofrimin e ndihmës emergjente.
“DHS-ja u themelua pas një traume të thellë kombëtare dhe u krijua për të shkelur të drejtat tona nën pretekstin e garantimit të sigurisë sonë”, tha Ramirez, duke iu referuar krijimit të departamentit pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001 në SHBA. “Por ne nuk mund t’u shtojmë dhimbje të reja atyre të vjetrave”, shtoi ajo.
Ajo përmendi vdekjet në qendrat e ndalimit, të shtënat me armë zjarri ku janë përfshirë zyrtarë të zbatimit të ligjeve të imigracionit, deportimet në vende të treta dhe dështimet e pretenduara në reagimin ndaj fatkeqësive si arsye për ristrukturimin e departamentit.