Liqeni i Cyrihut në Zvicër arrin nivelin më të ulët rekord, thatësira pengon tragetet dhe sportet ujore

Liqeni i Cyrihut në Zvicër ka rënë në nivelin më të ulët të regjistruar ndonjëherë, ndërsa thatësira e zgjatur po pengon transportin, lundrimin dhe sportet ujore rreth liqenit, transmeton Anadolu.
Sipas një raporti të SËI, niveli i ujit arriti në 404.45 metra mbi nivelin e detit në stacionin matës të qeverisë federale në Zurichhorn, duke thyer rekordin e mëparshëm prej 405.46 metrash, të vendosur në vitin 1952.
Matjet janë regjistruar që nga viti 1951.
Niveli i ujit në Liqenin e Cyrihut bie më ngadalë sesa ai i Liqenit të Konstancës, pasi rrjedhja dalëse mund të rregullohet. Megjithatë, periudha e zgjatur e thatësisë tashmë ka bërë që pjesë të liqenit të duken dukshëm të zbrazura.
Trageti Horgen-Meilen ka ndaluar transportimin e automjeteve të rënda, ndërsa makinat sportive dhe automjete të tjera me hapësirë të ulët nga toka gjithashtu nuk lejohen.
“Sa më i ulët të jetë niveli i ujit, aq më i pjerrët bëhet kalimi midis rampës dhe tragetit”, tha Kompania e Trageteve të Liqenit të Cyrihut në faqen e saj të internetit.
Një studim i fundit nga Qendra e Përbashkët Kërkimore (JRC) e Komisionit Evropian tha se kushtet e thatësirës mbetën “të qëndrueshme dhe kritike” në pjesën më të madhe të Evropës në korrik dhe u përkeqësuan në zonat qendrore dhe perëndimore, përfshirë Francën, Gjermaninë jugore, Hungarinë, Austrinë, Republikën Çeke dhe Sllovakinë.
Nga lumenjtë Rhine dhe Loire deri te Po, Danubi dhe Tisa, mungesa e zgjatur e reshjeve dhe valët e njëpasnjëshme të të nxehtit kanë ulur nivelet e lumenjve në nivele kritike, duke penguar furnizimet me karburant, transportin industrial, ujitjen dhe prodhimin e energjisë elektrike.