Lituani, rreth 17 mijë konsumatorë mbeten ende pa energji elektrike një javë pas stuhisë së fuqishme

Rreth 17.000 konsumatorë mbetën pa energji elektrike të hënën, një javë pasi një stuhi e fortë përfshiu Lituaninë, sipas transmetuesit LRT.
“Në mëngjesin e sotëm kemi ende 17 mijë konsumatorë ose më mirë objekte ku nuk është rikthyer furnizimi me energji elektrike”, tha kreu i operatorit kombëtar të shpërndarjes së energjisë elektrike.
Shefi i ESO-s Renaldas Radvila ripohoi se numri i përgjithshëm është 17.000, megjithëse disa prej objekteve konsumojnë shumë pak ose aspak energji elektrike.
Operatori riktheu energjinë elektrike për rreth 90 për qind të konsumatorëve të prekur pas stuhisë së 22 gushtit që la më shumë se 268.000 klientë pa energji në kulmin e saj.
ESO thuhet se fillimisht pritet të riparojë të gjitha ndërprerjet deri të shtunën, por restaurimi i plotë tani nuk pritet deri më 3 shtator.
Stuhia e fortë ka vrarë gjithashtu një person dhe ka plagosur katër të tjerë.
Qeveria lituaneze shpalli një emergjencë mbarëkombëtare të mërkurën për shkak të stuhisë dhe dëmeve të mëdha që shkaktoi.