Lituania mund të ndalojë tranzitin përmes enklavës ruse të Kaliningradit për të garantuar sigurinë

Lituania mund të pezullojë tranzitin e mallrave dhe pasagjerëve rusë në enklavën e Kaliningradit nëse konsiderohet e nevojshme për të mbrojtur sigurinë kombëtare pas mbylljes së kufirit të saj me Bjellorusinë, transmeton Anadolu.
Ministri i Jashtëm, Kestutis Budrys për Radio LRT tha se Vilniusi “ruan mundësinë për të mbyllur tranzitin nëse është e nevojshme për të garantuar sigurinë tonë”, duke theksuar se çdo veprim i tillë do të koordinohet me institucionet e BE-së dhe vendet anëtare.
Deklarata vjen pas mbylljes së kufirit të saj me Bjellorusinë nga Lituania, duke përmendur një seri incidentesh “kontrabande” që përfshijnë balona që hynë në hapësirën ajrore lituaneze javën e kaluar.
“Askush nuk mund të kufizojë masat e sigurisë kombëtare të Lituanisë ose atë që ne vendosim të bëjmë për të parandaluar kërcënimet, për të mbrojtur qytetarët tanë, sovranitetin dhe integritetin territorial”, tha Budrys duke shtuar se qeveria do të marrë “gjithçka të nevojshme për të garantuar sigurinë”.
Sipas një marrëveshjeje ekzistuese BE-Rusi, trenat rusë të mallrave, pasagjerëve si dhe trafiku rrugor lejohen të kalojnë territorin lituanez për të arritur në Kaliningrad, enklavën e Moskës në Detin Baltik që ndodhet midis Lituanisë dhe Polonisë.
Ministri tha se kufizimet e reja kufitare nuk do të ndikojnë në tranzitin e Kaliningradit, megjithëse presidenti, Gitanas Nauseda kishte ngritur mundësinë e rishqyrtimit të saj gjatë fundjavës.