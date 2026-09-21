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Lituania thotë se nuk do t’i bashkohet bojkotit të Eurovizionit 2027 për shkak të pjesëmarrjes së Izraelit

Transmetuesi publik i Lituanisë të hënën tha se nuk po shqyrton tërheqjen nga Konkursi Evropian i Këngës, Eurovizion, i vitit 2027, pas vendimeve të transmetuesve në Irlandë dhe Holandë për të bojkotuar konkursin për shkak të pjesëmarrjes së Izraelit, transmeton Anadolu.

Radiotelevizioni i Lituanisë (LRT) tha se do të ndjekë qëndrimin e Unionit Evropian të Transmetuesve (EBU), i cili organizon konkursin, sipas agjencisë lituaneze të lajmeve BNS.

“LRT-ja i përmbahet qëndrimit të Unionit Evropian të Transmetuesve dhe aktualisht nuk po shqyrton mundësinë e tërheqjes nga Konkursi Evropian i Këngës”, tha administrata e LRT-së në komente dërguar BNS-së.

“EBU-ja merr vendime për çështjet që lidhen me organizimin e konkursit dhe LRT-ja, si anëtare e EBU-së, u përmbahet dhe respekton vendimet e marra kolektivisht brenda organizatës”, thuhet në deklaratë.

LRT-ja tha se tashmë ka nisur përgatitjet për konkursin e vitit 2027 dhe ka ftuar artistët të aplikojnë për përzgjedhjen kombëtare të Lituanisë.

Transmetuesi kombëtar irlandez RTE dhe transmetuesi holandez AVROTROS kanë njoftuar se do ta bojkotojnë konkursin e vitit 2027, duke përmendur pjesëmarrjen e Izraelit.

Vendimet vijnë pas tërheqjes së disa transmetuesve nga edicioni i vitit 2026.

Holanda, Islanda, Spanja, Irlanda dhe Sllovenia nuk morën pjesë në konkurs, ndërsa Spanja, Irlanda dhe Sllovenia gjithashtu refuzuan ta transmetonin atë.

Lituania mbeti pjesë e konkursit të vitit 2026. Përfaqësuesi i saj, Lion Ceccah, përfundoi në vendin e 22-të në finalen e zhvilluar në Vjenë në maj me këngën “Solo quiero mas”.

Konkursi Evropian i Këngës, Eurovizion 2027, është planifikuar të mbahet më 15 maj në Burgas, qytet në Detin e Zi në Bullgari.

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