Liwa International Festival – kur shkretëtira transformohet në “një botë veturash të çmendura”

Liwa International Festival kthehet çdo vit në një oazë adrenaline në mes të shkretëtirës së Emirateve të Bashkuara Arabe.

Atje, qindra automjete përshkojnë rërën, ndërsa motorët e tyre “nxjerrin zhurmën” mbi dunat e mëdha.

Ngjarja zhvillohet pranë Moreeb Dune, dunës më të lartë në rajon, ku garuesit sfidojnë gravitetin duke ngjitur majën.

Festivalit i bashkohen njerëz nga e gjithë bota, por ai ruan thelbin e tij lokal dhe kulturor.

Përveç garave, vizitorët mund të shijojnë balona me ajër të ngrohtë, gara deveje, si dhe një program të pasur gastronomik.

Një pjesë e vizitorëve kampojnë në tente ose në veturat e tyre, duke u zgjuar me zhurmën e motorëve përreth.

