Londra feston Bajramin në Sheshin Trafalgar – VIDEO

Kryebashkiaku i Londrës Sadiq Khan ka lajmëruar për organizimin e Fitër Bajramit ditën e sotme në Sheshin Trafalgar, e në njoftim thuhet:

Sot eshte dita! Bashkohuni me londinezët nga i gjithë qyteti ynë për të festuar Bajramin në sheshin Trafalgar.

Kemi shfaqje, aktivitete argëtuese familjare dhe ushqim në rrugë nga e gjithë bota. Të gjithë janë të mirëpritur.

Londra njihet për organizime të veqanta. Gjatë muajit të Ramazanit në të njëjtin shesh u organizuan iftare madhështore për te gjithë. /mesazhi

Today is the day! Join Londoners from across our city to celebrate Eid at Trafalgar Square ☪️

We have performances, fun family activities and street food from all over the world. Everyone’s welcome.pic.twitter.com/gbox5Utdvv

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) May 7, 2022