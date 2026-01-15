Londra po shqyrton me kujdes përgjigjen pasi Rusia dëboi diplomatin britanik

Ministria e Jashtme e Mbretërisë së Bashkuar tha sot se po “shqyrton me kujdes” opsionet pas dëbimit të një diplomati britanik nga Rusia, i akuzuar për “spiunazh”, transmeton Anadolu.
“Kjo nuk është hera e parë që Kremlini bën akuza keqdashëse dhe pa bazë ndaj stafit tonë”, tha një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme në përgjigje të pyetjes së Anadolu-s, pas dëbimit të diplomatit britanik nga Moska.
Ministria e Jashtme ruse njoftoi më parë të enjten se po dëbonte një punonjës të Ambasadës Britanike, duke akuzuar diplomatin për lidhje me shërbimet e inteligjencës.
“Targetimi i diplomatëve britanikë është rezultat i dëshpërimit dhe veprime të tilla dëmtojnë kushtet bazë për funksionimin e misioneve diplomatike. Po shqyrtojmë me kujdes opsionet tona në përgjigje”, tha zëdhënësi.
Ky veprim erdhi pas njoftimit të Ministrisë së Jashtme ruse se u thirr e ngarkuara me punë e misionit diplomatik britanik në Rusi, Danae Dholakia, për të dorëzuar protestë zyrtare mbi “lidhjen e njërit prej stafit diplomatik të ambasadës me shërbimet e inteligjencës britanike”.
Në mars të vitit 2025, Ministria e Jashtme britanike dëboi një diplomat rus, veprim që erdhi si përgjigje ndaj dëbimit të një diplomati britanik nga Moska në nëntor 2024.