I vendosur në bregdetin e Detit Baltik, midis dy vendeve anëtare të NATO-s, Polonisë dhe Lituanisë, enklava ruse e Kaliningradit është shndërruar në një bazë ushtarake të fortifikuar rëndë, që funksionon si një aeroplanmbajtëse e palëvizshme, e pajisur me raketa, radarë dhe sisteme të avancuara të luftës elektronike. Gjatë vitit të fundit, ndërhyrjet radioelektronike që burojnë nga ky rajon janë intensifikuar ndjeshëm, veçanërisht drejt fundit të vitit 2026, duke shkaktuar çrregullime të vazhdueshme të sinjaleve të navigimit satelitor në një rreze të raportuar deri në 280 milje.
Kjo mburojë elektronike e padukshme shtrihet përtej kufijve të Kaliningradit, duke përfshirë Estoninë, Letoninë, Lituaninë, pjesë të mëdha të Polonisë, zona të Suedisë dhe Finlandës, si dhe korridoret kryesore të transportit detar në Detin Baltik. Përmes transmetimit të sinjaleve bllokuese dhe të falsifikuara nga instalimet tokësore në Kaliningrad dhe anijet ushtarake në afërsi, Moska ndërhyn në trafikun ajror civil, ndërlikon lundrimin detar dhe vë në provë gatishmërinë ushtarake të NATO-s, pa shkrepur asnjë plumb.
Si e çorientojnë bllokimi dhe falsifikimi i sinjaleve navigimin modern?
Sistemet moderne të navigimit satelitor, përfshirë Sistemin Global të Pozicionimit (GPS) të Shteteve të Bashkuara, funksionojnë përmes sinjaleve radiofonike që transmetohen nga satelitët në orbitën e Tokës, mijëra kilometra larg sipërfaqes së saj. Për shkak se këto sinjale mbërrijnë në tokë me fuqi relativisht të dobët, transmetuesit tokësorë me kapacitet të lartë mund t’i mbizotërojnë dhe t’i neutralizojnë.
Njësitë ruse të luftës elektronike në Kaliningrad përdorin dy teknika kryesore. E para është bllokimi i drejtpërdrejtë i sinjaleve, përmes transmetimit të valëve radiofonike me fuqi të lartë në frekuencat e navigimit. Kjo bën që marrësit e avionëve dhe anijeve të humbasin aftësinë për të përcaktuar me saktësi pozicionin e tyre.
Teknika e dytë, më e sofistikuar, është falsifikimi i sinjaleve (spoofing). Përmes transmetuesve të posaçëm emetohen koordinata të rreme që mashtrojnë sistemet kompjuterike të navigimit, duke u paraqitur atyre një pozicion krejtësisht të gabuar. Si rezultat, anijet tregtare mund të shfaqen në sistemet e gjurmimit sikur po lundrojnë nëpër tokë, ndërsa sistemet e gjurmimit të autobusëve komunalë dhe avionëve civilë mund të regjistrojnë pozicione të zhvendosura me kilometra nga vendndodhja e tyre reale.
Mburojë dhe armë në zonën gri
Një pjesë e ndërhyrjeve elektronike ruse ka karakter të mirëfilltë mbrojtës. Pas sulmeve të dronëve ukrainas në thellësi të territorit rus dhe kërcënimit që ata paraqesin për instalimet dhe anijet ruse në Detin Baltik, Moska ka zgjeruar rrjetin e antenave dhe sistemeve të luftës elektronike përgjatë bregdetit. Një prej tyre është kompleksi Okunevo në Kaliningrad, i cili shërben për mbrojtjen e bazave detare dhe depove të karburantit nga dronët që përdorin navigimin satelitor.
Megjithatë, intensiteti dhe koha e aktivizimit të këtyre sistemeve dëshmojnë se funksioni i tyre nuk kufizohet vetëm në mbrojtje. Sa herë që forcat e NATO-s zhvillojnë ushtrime të mëdha ushtarake, detare ose ajrore në rajonin e Baltikut, ndërhyrjet në sinjalet GPS pësojnë rritje të ndjeshme.
Aktivizimi i bllokuesve me fuqi të lartë gjatë stërvitjeve të aleatëve u mundëson komandave ruse të pengojnë funksionimin e dronëve të NATO-s, të testojnë kohën dhe mënyrën se si njësitë aleate kalojnë në sistemet alternative të navigimit, si dhe të mbledhin të dhëna të vlefshme mbi reagimin e radarëve dhe komunikimeve ushtarake perëndimore përballë një sulmi elektronik.
Paralizimi i hapësirës ajrore civile pa kaluar pragun e luftës
Meqenëse valët radiofonike nuk njohin kufij shtetërorë, ndërhyrjet elektronike që burojnë nga Kaliningradi depërtojnë drejtpërdrejt edhe në jetën civile të vendeve përreth. Mijëra fluturime komerciale në Evropën Veriore dhe Lindore janë përballur me ndërprerje të papritura të sinjaleve GPS. Kjo i detyron pilotët të mbështeten në sistemet tradicionale tokësore të navigimit ose, në kushte të pafavorshme atmosferike, të ndërpresin procedurat e uljes.
Për Moskën, kjo strategji përfaqëson një instrument me kosto të ulët të luftës në të ashtuquajturën zonë gri. Ndryshe nga rrëzimi i një droni apo lëshimi i një rakete, ndërhyrja në sinjalet radiofonike nuk e kalon domosdoshmërisht pragun e një sulmi të armatosur, duke e vështirësuar reagimin politik dhe ushtarak të kundërshtarit.
Në këtë mënyrë, Rusia krijon pasiguri dhe pakënaqësi te udhëtarët evropianë, shton presionin mbi kontrollorët e trafikut ajror dhe u kujton shteteve fqinje se mund të ndikojë drejtpërdrejt në funksionimin e infrastrukturës së tyre kritike. E gjithë kjo realizohet duke ruajtur një hapësirë të konsiderueshme për mohim të përgjegjësisë nga ana e Kremlinit.
Ballkan
Shtrirja e luftës elektronike dhe roli i Serbisë
Zhvillimet në Baltik skanë si shihen si fenomen i izoluar gjeografikisht. Lufta elektronike është pjesë e një transformimi të gjerë të doktrinës ushtarake ruse, në të cilën ndërhyrja në komunikim, navigim dhe sistemet e vëzhgimit shërben si instrument presioni edhe pa një përballje të drejtpërdrejtë ushtarake.
Në këtë kontekst, Ballkani paraqet një hapësirë të ndjeshme strategjike. Serbia, për shkak të bashkëpunimit të saj ushtarak me Rusinë, furnizimit me armatim nga Moska dhe investimeve në kapacitete të reja elektronike, meriton vëmendje të veçantë. Beogradi ka siguruar sisteme ruse të luftës elektronike dhe pajisje kundër dronëve, duke zgjeruar mundësitë e veta për zbulimin, gjurmimin dhe neutralizimin e mjeteve ajrore pa pilot. Ajo ka siguruar edhe sistemin rus Repellent, të projektuar për ndërhyrje elektronike kundër mjeteve ajrore pa pilot. Këto kapacitete, të kombinuara me bashkëpunimin ushtarak dhe teknologjik me Moskën, krijojnë një dimension të ri të sigurisë në rajon.
Kjo do të thotë se çdo kapacitet serb mund të veprojë nën komandën ruse ngase ekziston një koordinim i dëshmuar operacional kundër Kosovës dhe kjo ndërthurje e interesave strategjike, bashkëpunimit ushtarak me teknologjinë ruse krijon një realitet sigurie që institucionet e Kosovës dhe NATO-ja nuk mund ta injorojnë.
Dallimi mes Baltikut dhe Ballkanit qëndron te pozicioni strategjik i aktorëve. Në Baltik, Rusia vepron drejtpërdrejt nga territori i saj, përmes Kaliningradit. Në Ballkan, ndikimi i saj shfaqet përmes marrëdhënieve politike, ushtarake dhe teknologjike me Serbinë. Kjo e bën rajonin veçanërisht të ndjeshëm ndaj formave hibride të presionit.
Kosova – ekspozimi ndaj një forme tjetër të kërcënimit
Për Kosovën, ky zhvillim ka domethënie të drejtpërdrejtë. Përtej rrezikut te një përballje eventuale konvencionale me Serbinë, ekziston edhe mundësia e ndërhyrjeve elektronike që mund të prekin sistemet e komunikimit, navigimit, vëzhgimit dhe koordinimit të institucioneve të sigurisë.
Lexuesi mund të thot se bëhet fjalë vetëm për një skenar hipotetik. Por hulumtimet e publikuara nga BIRN kanë evidentuar raste të ndërhyrjeve në sinjalet satelitore në rajon dhe incidente të raportuara në veri të Kosovës, në periudhën e tensioneve të nëntorit 2022. Këto raste tregojnë se cenueshmëria elektronike duhet të trajtohet si çështje konkrete e sigurisë, ndonëse burimi dhe përgjegjësia për çdo incident duhet të përcaktohen mbi bazën e provave teknike.
Në rast të një krize të re , ndërhyrjet elektronike mund të përdoren për të vështirësuar mbikëqyrjen e territorit, të pengojnë funksionimin e dronëve, të çrregullojnë komunikimet dhe të komplikojnë koordinimin e institucioneve të sigurisë. Në kombinim me dezinformimin, provokimet në terren dhe presionin politik, këto veprime mund të krijojnë një situatë të kontrolluar pasigurie, pa qenë e nevojshme që kundërshtari të ndërmarrë një sulm të drejtpërdrejtë ushtarak.
Këtu qëndron edhe një nga sfidat më serioze për sigurinë e Kosovës: shteti duhet ta ndërtojë mbrojtjen mbi numrin e ushtarëve, armatimin konvencional dhe kontrollin fizik të territorit, dhe të përgatitet edhe për një realitet ku kundërshtari mund të ndërhyjë në sistemet teknologjike mbi të cilat mbështetet funksionimi i institucioneve moderne.
Për këtë arsye, Kosova duhet të zhvillojë kapacitete të posaçme për zbulimin e bllokimit dhe falsifikimit të sinjaleve GPS, mbrojtjen kundër dronëve, komunikimin alternativ dhe ruajtjen e funksionimit të infrastrukturës kritike në kushtet e ndërhyrjeve elektronike. Ky proces duhet të zhvillohet në koordinim të ngushtë me NATO-n dhe partnerët strategjikë, veçanërisht meqë KFOR-i mbetet faktor kyç i sigurisë në vend.
Korab Blakaj