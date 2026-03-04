Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Luftanija iraniane “sulmohet nga një nëndetëse e huaj” në Sri Lanka, mbi...

Luftanija iraniane “sulmohet nga një nëndetëse e huaj” në Sri Lanka, mbi 100 marinarë të zhdukur

Të paktën 101 marinarë rezultojnë të zhdukur pasi një anije luftarake iraniane u “sulmua nga një nëndetëse e huaj” pranë shtetit ishullor të Azisë Jugore, Sri Lanka, raportoi gazeta lokale “Daily Mirror”, duke cituar burime të mbrojtjes, transmeton Anadolu.

Ajo shtoi se 78 marinarë të tjerë u plagosën në incident, ndërsa identiteti i marinarëve mbetet i panjohur.

Anija luftarake u fundos në brigjet jugore të Sri Lankës dhe forcat detare dhe ajrore të vendit janë të angazhuara në një operacion të përbashkët shpëtimi për të shpëtuar ekuipazhin e IRIS Dena në brigjet e qytetit Galle.

Më herët sot, autoritetet thanë se operacioni është përqendruar në evakuimin e anëtarëve të ekuipazhit pasi anija lëshoi ​​një thirrje për ndihmë duke thënë se ishte goditur.

IRIS Dena është një fregatë e klasit Moudge që shërben në Flotën Jugore të Marinës Iraniane. Të plagosurit po trajtohen në spitalin “Karapitiya” në Galle, thanë autoritetet lokale.

Autoritetet e Sri Lankës nuk kanë konfirmuar nëse anija iraniane u sulmua. Përpara incidentit, anija luftarake iraniane kishte marrë pjesë së fundmi në stërvitjen detare shumëkombëshe “Milan 2026” dhe shqyrtimin e flotës, të mbajtur në Visakhapatnam të Indisë.

Incidenti vjen ndërsa SHBA-ja dhe Izraeli vazhdojnë sulmet ajrore ndaj Iranit që filluan të shtunën e kaluar dhe kanë vrarë udhëheqësin suprem të Iranit, Ali Khamenei dhe 786 të tjerë, përfshirë dhjetëra nxënëse shkolle.

Teherani është përgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që shënjestrojnë vendet e lidhura me SHBA-në në vendet e Gjirit, duke shkaktuar viktima të shumta. Gjashtë anëtarë të shërbimit amerikan janë vrarë dhe shumë të tjerë janë plagosur.

