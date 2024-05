Luftëtarët palestinezë pretendojnë shumë sulme ndaj forcave izraelite në Jabalia të Gazës

Luftëtarët palestinezë po pretendojnë dhjetëra sulme të reja ndaj trupave dhe automjeteve të blinduara izraelite çdo ditë ndërsa ushtria izraelite po përparon në kampin e refugjatëve Jabalia në veri.

Në Jabalia të enjten pasdite deri më tani, Hamasi dhe grupet e tjera, duke përfshirë Xhihadin Islamik Palestinez, kanë pretenduar se:

Synuan një vendndodhje artilerie izraelite me predha mortajash

Shkatërruan një seli komanduese për trupat tokësore me predha mortajash të kalibrit të rëndë

Sulmuan tanket e shumta Merkava me predha Yassin-105

Goditën një vend vëzhgimi në lindje të Jabalia me predha mortajash

Shkatërruan tanke me mjete shpërthyese të vendosura

Përdorën predha kundër armaturës për të paaftësuar buldozerët ushtarakë D9

This is how friendly fire looks like pic.twitter.com/ZxjcYMAfCq — Warfare Analysis (@warfareanalysis) May 16, 2024