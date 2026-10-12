Luftime të ashpra në Taiz të Jemenit, ushtria qeveritare kryen sulme ajrore ndaj Huthëve

Luftimet e ashpra vazhdojnë në qytetin e Taizit, në Jemen, ku ushtria qeveritare ka zgjeruar sulmet ajrore ndaj pozicioneve dhe përqendrimeve të trupave të lëvizjes Ansar Allah, të njohur si Huthët.
Sipas burimeve në terren, rreth tri sulme ajrore janë kryer në frontin e Al Qasrit, ndërsa sulme të tjera kanë goditur frontin verilindor, veçanërisht zonën e Usayfirahut.
Nga këto pozicione, Huthët kishin nisur të shtunën një sulm të gjerë ndaj forcave qeveritare, i cili zgjati disa orë dhe përfshiu përdorimin e armëve të ndryshme dhe bombardime intensive me artileri.
Forcat qeveritare arritën t’i zmbrapsin sulmet në disa fronte njëkohësisht, duke u shkaktuar humbje në njerëz dhe pajisje luftarake forcave të Huthëve.
Ndërkohë, burimet në terren raportojnë për mbërritjen e përforcimeve të reja për ushtrinë qeveritare, veçanërisht në frontet e Al-Shaqabit dhe Al-Aqrudit.
Luftimet mbeten intensive edhe në frontet jugore dhe perëndimore, si dhe në zonat përreth qytetit.
Paralelisht, forcat qeveritare po vazhdojnë operacionet përgjatë bregdetit perëndimor, në distriktet Dhubab dhe Al-Waziiya, si dhe në zonat malore në brendësi të vendit. /mesazhi