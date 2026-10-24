Lula dhe Bolsonaro zhvillojnë debat më të qetë para zgjedhjeve presidenciale në Brazil

Presidenti i Brazilit, Luiz Inácio Lula da Silva, dhe rivali i tij i krahut të djathtë, Flávio Bolsonaro, zhvilluan të premten një debat më të qetë se përballjet e mëparshme, vetëm dy ditë para raundit të dytë të zgjedhjeve presidenciale.
Gjatë debatit, kandidatët diskutuan për ekonominë, infrastrukturën dhe zhvillimin rajonal, por nuk munguan as akuzat dhe komentet e ashpra ndaj njëri-tjetrit.
Flávio Bolsonaro, djali i ish-presidentit të ekstremit të djathtë Jair Bolsonaro, fitoi raundin e parë me 47 për qind të votave, përballë presidentit të majtë Lula, i cili mori 45 për qind.
Lula kritikoi planin e rivalit për të shkurtuar ndjeshëm shpenzimet publike, duke e krahasuar atë me politikat e presidentit libertarian të Argjentinës, Javier Milei. Bolsonaro u kundërpërgjigj duke pretenduar se Lula po e linte vendin në gjendje të rëndë financiare.
Kandidati i djathtë e akuzoi gjithashtu presidentin se kishte lejuar zgjerimin e krimit të organizuar, kishte rënduar borxhet e familjeve dhe nuk kishte bërë mjaftueshëm për të ulur koston e jetesës.
Ai kritikoi rritjen e pagës minimale dhe taksat e larta, duke bërë edhe një koment tallës për humbjen e një gishti nga Lula në një aksident pune, kur ky i fundit punonte si metalpunues. Lula reagoi ashpër, duke kundërshtuar mënyrën se si iu drejtua rivali i tij.
Bolsonaro kërkoi falje për komentet e tij ndaj presidentit, por njëkohësisht i kërkoi Lulës të kërkonte falje ndaj brazilianëve për pasigurinë në vend.
Nga ana tjetër, Lula vuri në pikëpyetje përvojën politike të rivalit dhe aftësinë e tij për ta udhëhequr Brazilin.
Sipas një sondazhi të publikuar të enjten nga instituti Datafolha, të dy kandidatët kishin nga 50 për qind të mbështetjes së votuesve. Kjo tregon një garë të ngushtë, pasi dy javë më parë sondazhet i jepnin Bolsonaro-s një epërsi prej katër pikësh përqindjeje. /mesazhi