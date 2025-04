LVV-ja s’heq dorë nga propozimi i kryeparlamentarit, LDK e PDK nuk e votojnë Haxhiun

Lëvizja Vetëvendosje synon ta propozojë për herë të tretë për kryetare të Kuvendit Albulena Haxhiun. Derisa AAK-ja ka propozuar dy emra të tjerë, në partinë me më së shumti vota nga zgjedhjet e 9 shkurtit, nuk kanë ndryshuar qëndrim mbi propozimin e kryeparlamentares. Një ditë para përpjekjes së katërt për ta përmbyllur konstituimin e Kuvendit, edhe dy partitë më të mëdha opozitare u shprehën të vendosura në qëndrimet e tyre.

Albulena Haxhiu do t’u propozohet përsëri deputetëve për kryetare të Kuvendit, kanë thënë në Lëvizjen Vetëvendosje një ditë para përpjekjes së katërt për përmbylljen e konstituimit të Kuvendit.

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha një ditë më parë se do ta votonin propozimin për kryetare të Kuvendit, nëse LVV-ja do ta zëvendësojë Haxhiun me një deputet tjetër.

Megjithatë, këtë propozim e hedh poshtë sekretari organizativ i LVV-së, Alim Rama.

“Besoj se ishte shumë i qartë z. Konjufca kur e prezantoi atë, që znj. Haxhiu është propozimi ynë për kryeparlamentare dhe besoj se të gjithë ata 120 deputetë duhet ta shohin ligjin. E ligji dhe Kushtetuta janë shumë të qarta që propozimi i kryeparlamentarit është i Lëvizjes. Ne i kemi pasur 57 dhe besoj se tash rritet (numri i votave) dhe do ta shohim nesër si do të jetë. Edhe Shqipe Mehmeti-Selimi e edhe Saranda Bogujevci janë deputete dhe në struktura të larta të Lëvizjes, por as z. Haradinaj e as Aleanca nuk mund ta përcaktojnë kush do të jetë kandidat. I takon Kryesisë dhe Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes se cili është kandidati i Lëvizjes”, ka deklaruar Rama.

Në Partinë Demokratike të Kosovës e kanë referuar redaksinë në komunikatën e një dite më parë ku thuhej se i takon partisë së parë ta propozojë kryetarin, por se kjo nuk nënkupton domosdo përkrahjen e PDK-së për atë kandidaturë.

Në LDK thanë se janë të përcaktuar që në parim nuk e votojnë propozimin e LVV-së, kushdo qoftë ajo apo ai.

Deputeti Lutfi Haziri theksoi se i takon partisë së parë t’i sigurojë votat për propozimin e saj dhe se nuk do të japin propozim për kandidatin që LVV-ja e propozon, por vetëm për nënkryetarin e Kuvendit nga radhët e LDK-së.

“Nuk është në asnjë lloj përgjegjësie të LDK-së që ta sigurojë shumicën për zgjedhjen e kandidatit të Vetëvendosjes, sepse nuk ka as marrëveshje politike, nuk ka as angazhime të tjera politike… Partia e parë duhet t’i propozojë Kuvendit kandidatin për kryetar të Kuvendit. I takon vetëm partisë së parë të dalë me kandidat. Partia e dytë dhe partia e tretë dhe pesë propozime të tjera që vijnë pas kryetarit të Kuvendit janë pozita të nënkryetarëve që janë të caktuara sipas ulëseve në Kuvend. Neve kur të na vijë radha për kryetar të Kuvendit, ne e propozojmë kandidatin e LDK-së”, ka thënë ai.

E lidhur me bllokimin e konstituimit të Kuvendit ka folur edhe ambasadori i Finlandës në Kosovë, Matti Nissinen.

Në një intervistë për “Kosovapress”, ai tha se Kosovës i duhet sa më parë si konstituimi i Kuvendit, ashtu edhe formimi i Qeverisë.

“Së pari, vërtet shpresoj që formimi i institucioneve – institucione funksionale – të ndodhë sa më shpejt. Mendoj se jetojmë në një situatë globale ku zhvillimet e reja nuk ndalen. Ato nuk presin gjatë që gjërat të formohen. Gjithashtu, reformat që janë të nevojshme këtu në Kosovë duhet të jenë në gjendje të ecin përpara. Prandaj mendoj se sa më shpejt, aq më mirë. Të kemi një qeveri të re dhe një Kuvend të ri të formuar do të ishte më e mira për popullin e Kosovës”, u shpreh ambasadori.

Të hënën për orën 15 është caktuar seanca konstituive.

Dy përpjekjet e para dështuan në pikën e parë, që ishte konfirmimi i mandateve të deputetëve, shkaku që LVV-ja s’e kishte shumicën e votave dhe për shkak të mospajtimeve mes partive lidhur me dorëheqjet e kabinetit qeveritar.

Në përpjekjen e tretë, me votat e partive opozitare u zhbllokuan dy hapa, ai i konfirmimit të mandateve dhe betimi i deputetëve.

Megjithatë edhe të shtunën dështoi konstituimi, meqë edhe pasi u votua dy herë kandidatja e LVV-së për kryeparlamentare, Albulena Haxhiu, nuk arriti të merrte më shumë se 57 vota, pasi kundër saj votuan deputetët e LDK-së, ata të Nismës abstenuan, ndërkaq deputetët e PDK-së, AAK-së dhe Listës Serbe nuk morën pjesë në votim.