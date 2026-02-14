Macron bën thirrje për një Evropë “guximtare”, paralajmëron se kontinenti duhet të formësojë vetë të ardhmen e sigurisë

Presidenti francez, Emmanuel Macron, ka bërë thirrje për një Evropë më “guximtare” dhe më të sigurt në vetvete, duke paralajmëruar se kontinenti duhet të marrë përgjegjësi për arkitekturën e tij të sigurisë, në vend që ta lejojë atë të përcaktohet nga të tjerët, transmeton Anadolu.
Duke folur në Konferencën e Sigurisë në Mynih, Macron tha se Evropa po përballet me një moment historik të nxitur nga lufta në Ukrainë, ndryshimet në marrëdhëniet transatlantike dhe një rend global më të paqëndrueshëm.
“Ky është momenti i duhur për guxim. Ky është momenti i duhur për një Evropë të fortë”, tha ai.
Macron theksoi se Evropa duhet të “mësojë të bëhet një fuqi gjeopolitike”, duke argumentuar se Bashkimi Evropian (BE) nuk mund të mbështetet më vetëm në peshën ekonomike, ndërkohë që vendimet e sigurisë merren diku tjetër.
“Gjeografia jonë nuk do të ndryshojë”, tha ai, duke iu referuar Rusisë.
“Do të jetojmë me Rusinë në të njëjtin vend dhe nuk dua që këto negociata të organizohen nga dikush tjetër”, shtoi ai.
Duke shprehur mbështetje për përpjekjet e udhëhequra nga SHBA-ja për arritjen e një zgjidhjeje të negociuar në Ukrainë, Macron këmbënguli se Evropa duhet të luajë një rol qendror në çdo rezultat.
“Nuk ka paqe pa evropianët. Mund të negocioni pa evropianët nëse preferoni, por kjo nuk do të sjellë paqe”, tha ai.
Macron e përshkroi Rusinë si “një vend të dobësuar”, duke e cilësuar pushtimin e Ukrainës si “një dështim strategjik, ekonomik dhe madje edhe ushtarak”. Ai i hodhi poshtë pretendimet se Kievi e ka humbur tashmë luftën, duke i quajtur ato “një gabim të madh strategjik”.
Ai paralajmëroi se Evropa duhet të përgatitet jo vetëm për fundin e luftimeve, por edhe për një bashkëjetesë afatgjate me atë që e quajti “një Rusi agresive të pa reformuar në kufijtë tanë”, duke ngritur çështje mbi vendosjen e raketave, kontrollin e armëve dhe mekanizmat e ardhshëm të parandalimit.
Duke folur për sfidat e brendshme, Macron kritikoi narrativat që e paraqesin Evropën si në rënie ose të përçarë.
“Evropa është në thelb e fortë dhe mund të bëhet edhe më e fortë”, tha ai, duke shtuar se evropianët “kanë filluar të mos besojnë te vetja, gjë që është një gabim i madh”.
Presidenti francez bëri thirrje për integrim më të thellë në mbrojtje dhe mekanizma të përbashkët financimi, duke paralajmëruar se riarmatimi i fragmentuar kombëtar do të dëmtonte besueshmërinë.
“Nëse kjo periudhë riarmatimi shndërrohet në një periudhë ndarjeje mbi fuqinë kombëtare, do të ishte një gabim i madh. Besueshmëria nuk është vetëm çështje raketash. Në masë të madhe është çështje vendosmërie”, theksoi ai.