Macron: Franca do të dërgojë më shumë trupa, mjete ajrore dhe detare në Grenlandë

Franca ka filluar vendosjen e personelit ushtarak në Grenlandë dhe do ta përforcojë atë në ditët në vijim me asete tokësore, ajrore dhe detare, tha sot presidenti francez Emmanuel Macron, transmeton Anadolu.
“Një ekip i parë i personelit ushtarak francez është tashmë në vend dhe do të përforcohet në ditët në vijim me asete tokësore, ajrore dhe detare”, tha Macron gjatë fjalimit të tij të vitit të ri drejtuar forcave të armatosura.
Franca po bashkohet me një stërvitje ushtarake të nisur nga Danimarka, e cila ka sovranitet mbi Grenlandën, në atë që Parisi e përshkruan si demonstrim të solidaritetit evropian dhe angazhimit ndaj integritetit territorial.
Macron tha se evropianët kanë “përgjegjësi të veçantë” ndaj Grenlandës, duke vënë në dukje se territori autonom është pjesë e BE-së dhe i përket një aleati të NATO-s.
“Ky është roli që Franca duhet të luajë: të jetë e disponueshme përballë vlerësimeve të kërcënimeve, të përshtatet dhe të qëndrojë përkrah një shteti sovran për të mbrojtur territorin e tij”, tha ai.
Grenlanda, një territor vetëqeverisës brenda Mbretërisë së Danimarkës, ka tërhequr interesin e SHBA-së për shkak të vendndodhjes së saj strategjike dhe burimeve të mëdha minerale si dhe shqetësimeve të supozuara për rritjen e aktivitetit rus dhe kinez.
Danimarka dhe Grenlanda kanë refuzuar propozimet për të shitur territorin, duke riafirmuar sovranitetin danez mbi ishullin.
Danimarka, Suedia dhe Gjermania po rrisin praninë e tyre ushtarake në Grenlandë përmes ushtrimeve dhe misioneve të zbulimit ndërsa presidenti i SHBA-së, Donald Trump ka këmbëngulur se territori duhet të jetë “në duart e SHBA-së” për t’iu kundërvënë Rusisë dhe Kinës.
Pas një takimi në Shtëpinë e Bardhë të mërkurën, ministri i Jashtëm danez, Lars Lokke Rasmussen tha se diskutimi i tyre nuk kishte arritur të ndryshonte qëndrimin amerikan.