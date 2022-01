Macron në epërsi të lehtë në sondazhet presidenciale

Presidenti francez Emmanuel Macron po kryeson qartësisht raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale në prill, sipas një sondazhi të ri të OpinionWay-Kéa Partners për gazetën ”Les Echos”.

Sipas sondazhit, 26% e votuesve konvergojnë me Macron.

Të ndjekur, shumë të shkëputur, janë kandidatet e së djathtës së republikanëve, Valérie Pécresse, dhe ajo e Kuvendit Kombëtar, Marine Le Pen, të dyja me 16%.

Polemisti Eric Zemmour, gjithashtu i djathtë ekstrem, do të kishte 13% të votave, i ndjekur nga Jean-Luc Mélenchon (e majta radikale e ”La France Insoumise”) me 9%, ekologu Yannick Jadot (7%) dhe kryetarja e bashkisë së Parisit, Anne Hidalgo (Partia Socialiste) me 6%. /atsh