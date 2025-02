Macron organizon një samit të ri për luftën në Ukrainë

Presidenti francez Emmanuel Macron tha në një intervistë për mediat se po organizon një samit të ri për luftën në Ukrainë në Paris.

Mes të ftuarve janë krerët e shteteve dhe qeverive të Greqisë, Finlandës, Rumanisë, Suedisë, Belgjikës, Republikës Çeke, të tre vendeve baltike, si dhe të Norvegjisë dhe Kanadasë.

Sipas të njëjtave burime, disa vende do të marrin pjesë në takim përmes video-lidhjes. Deri në fund të javës, presidenti Macron do të ketë diskutuar me të gjithë krerët e shteteve dhe qeverive të BE-së.Duke iu referuar zhvillimeve në Ukrainë, Emmanuel Macron vuri në dukje në intervistë se negociatat e presidentit amerikan Donald Trump me presidentin rus Vladimir Putin mund të jenë “të dobishme”.

Megjithatë, ai sqaroi se SHBA-të duhet të qëndrojnë pas çdo garancie të sigurisë ndaj Ukrainës, duke pasur parasysh se Rusia është vendi me arsenalin më të madh bërthamor në botë. /abcnews