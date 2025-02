Macron thekson nevojën për bashkëpunim ndërkombëtar me SHBA-në dhe Kinën për inteligjencës artificiale

Presidenti francez, Emmanuel Macron, ka theksuar nevojën për bashkëpunim ndërkombëtar mbi inteligjencën artificiale, përfshirë me SHBA-na dhe Kinën, transmeton Anadolu.

Në Samitin e Veprimit të Inteligjencës Artificiale në Paris, presidenti Macron tha se ai beson në aftësinë për “të punuar së bashku në një botë të hapur, cilado qoftë gjeopolitika, që do të thotë punosh me SHBA-në, të punosh me Kinën, Indinë dhe të gjithë botën”.

Samiti ndërkombëtar dy-ditor, i bashkë-kryesuar me Indinë, mbledh së bashku krerët e shteteve dhe qeverive, titanët e teknologjisë, akademikët dhe politikbërësit nga mbi 80 vende për të diskutuar sfidat etike, politike dhe ekonomike që kanë të bëjnë me inteligjencën artificiale.

Pjesëmarrësit e profilit të lartë përfshijnë kryeministrin indian, Narendra Modi, kancelarin gjerman, Olaf Scholz, kryeministrin grek, Kyriakos Mitsotakis, kryeministrin armen, Nikol Pashinyan dhe zv/presidentin e SHBA-së, JD Vance.

Presidenti francez gjithashtu u bëri thirrje sipërmarrësve që të zgjedhin Francën dhe të investojnë atje pasi vendi planifikon “të ndërtojë partneritete të reja me lojtarët amerikan dhe aziatik në mënyrë që të prodhojë më shumë çipa dhe të sigurojë kapacitetet tona”.

Macron tha se kjo kërkon “hapësira dhe energji të disponueshme” dhe se Franca i ka të dyja.

“Ne kemi tokë në dispozicion. Ne punuam shumë fort me autoritetet lokale. Kemi identifikuar 35 vende të disponueshme. Dhe më e rëndësishmja për mua, ne kemi energji të disponueshme me karbon të ulët. Dhe kjo është unike, unike nëse krahasohet me pjesën tjetër të botës, sepse ne kemi një model prodhimi të bazuar në energjinë bërthamore, që do të thotë se më shumë se 75 për qind e energjisë elektrike prodhohet nga kjo energji bërthamore”, shpjegoi Macron.

Ai theksoi se ky samit nuk është thjesht një ngjarje për të shpallur investimet në Francë, por një “thirrje zgjimi për një strategji evropiane”.

Ai gjithashtu tha se nesër presidentja e Komisionit të BE-së, Ursula von der Leyen, do të shpallë strategjinë evropiane të inteligjencës artificiale, sipas tij një “mundësi unike për Evropën për të përshpejtuar, për të thjeshtuar rregulloret tona, për të thelluar Tregun Unik”.

“Është shumë e qartë se ne duhet të ri-sinkronohemi me pjesën tjetër të botës për sa i përket transmetimit, lejimit, autorizimit dheprovave klinike”, tha Macron, duke kritikuar Evropën se është “shumë e ngadaltë”.

Më herët, presidenti francez njoftoi një investim prej 109 miliardë eurosh në inteligjencën artificiale gjatë viteve të ardhshme.