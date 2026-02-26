Malajzia do të vazhdojë të mbështesë palestinezët pavarësisht se nuk iu bashkua Bordit të Paqes të udhëhequr nga SHBA-ja, tha sot ministri i Jashtëm i vendit, Mohamad Hasan, transmeton Anadolu.
Duke folur në Dewan Negara, dhomën e lartë të parlamentit, ministri Hasan tha se Kuala Lumpuri do të vazhdojë të ndihmojë palestinezët “në çdo mënyrë të mundshme me komunitetin ndërkombëtar”, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Bernama.
“Edhe pse nuk jemi pjesë e Bordit të Paqes, roli i Malajzisë në ndihmën e popullit palestinez që vuan në Gaza do të vazhdojë”, tha ai.
Bordi i Paqes u lançua nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump si një koalicion që synon koordinimin e rindërtimit pas luftës dhe avancimin e një plani politik për enklavën e shkatërruar palestineze të Gazës, ku Izraeli ka vrarë 72 mijë palestinezë, ka plagosur më shumë se 171 mijë të tjerë dhe ka shkatërruar rreth 90 për qind të infrastrukturës civile.
Kombet e Bashkuara vlerësojnë kostot e rindërtimit në afërsisht 70 miliardë dollarë.
Grupimi përfshin 26 vende, midis tyre janë SHBA-ja, Arabia Saudite, Turqia, Egjipti, Jordania, Indonezia, Pakistani, Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Izraeli.