Malajzia nuk u ftua në samitin për Gazën për shkak të mbështetjes me kushte të planit të paqes së Trumpit

Kryeministri i Malajzisë, Anwar Ibrahim, tha se vendi i tij nuk u ftua në samitin për paqen në Gaza që u mbajt në Egjipt, për shkak të mbështetjes me kushte të planit 20-pikësh të paqes të presidentit amerikan Donald Trump.
Anwar sqaroi se në samit morën pjesë vetëm shtetet që e mbështetën plotësisht planin.
“Malajzia nuk u përfshi sepse ne shprehëm mbështetje me rezerva,” tha ai më 14 tetor.
“Kjo mbështetje ishte e kushtëzuar me një zgjidhje të plotë që përfshin kthimin e palestinezëve të dëbuar me forcë,” shtoi ai.
Ai theksoi se kjo përfshin të drejtat për shtetësi palestineze dhe ndalimin e dhunës në Bregun Perëndimor.
Anwar pranoi se disa kanë vënë në dyshim qëndrimin e Malajzisë, por theksoi se prioriteti kryesor është ndalja e shkatërrimeve në Gaza dhe e vrasjeve të civilëve.
Sipas tij, plani është pranuar edhe nga disa vende arabe dhe myslimane.
Ai informoi parlamentin se më 7 tetor kishte marrë një letër të posaçme nga negociatorët e Hamasit që mbështesnin iniciativën e Trumpit.
Për momentin, Malajzia e mbështet planin si një mundësi për t’i dhënë fund luftës dhe për të lejuar kthimin e palestinezëve në Gaza.
Anwar tha gjithashtu se vendi është i gatshëm të ndihmojë në operacione paqeruajtëse të Kombeve të Bashkuara nëse kërkohet.
Ai shtoi se do të zhvillojë biseda telefonike me autoritetet egjiptiane për të mundësuar dërgimin e ndihmave dhe ekipeve mjekësore përmes pikës kufitare Rafah.
“Do të shohim nëse mund të dërgojmë ndihma dhe mjekë përmes Rafahut,” tha ai.
“Në vend që të sjellim palestinezët këtu, më mirë të shkojmë ne atje për t’i ndihmuar,” shtoi kryeministri.
Sipas tij, më 13 tetor vetëm 167 kamionë arritën të hynin në Gaza, edhe pse ishte planifikuar të lejoheshin 600 në ditë. /mesazhi