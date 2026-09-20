Ballina Sport Futboll Man City fiton ndaj Sunderlandit me Xhakën në fushë, shënohen tetë gola

Man City fiton ndaj Sunderlandit me Xhakën në fushë, shënohen tetë gola

Manchester City ka mposhtur Sunderlandin 5-3 në “Etihad Stadium”, në një ndeshje spektakolare me tetë gola.

Enzo Fernandez, Rayan Cherki dhe Antoine Semenyo shënuan për vendasit, ndërsa Erling Haaland vulosi fitoren në fund.

Te Sunderland u dallua Brian Brobbey, i cili realizoi hat-trick, por nuk arriti ta shmangte humbjen e skuadrës së tij.

City ka fituar pesë ndeshjet e deritashme. Sunderlandi e pësoi humbjen e tretë. E ka edhe një fitore dhe një barazim. Me katër pikë mban vendin e 14-të.

Granit Xhaka e kompletoi ndeshjen te Sunderlandi.

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