Mandarinat janë një thesar i vitaminave C, E dhe B: 7 arsye të tjera të mira për t’i ngrënë sa më shumë

Mandarinat përmbajnë lëndë ushqyese që ndihmojnë në shërimin më të shpejtë të plagëve dhe na bëjnë më rezistent ndaj ftohjes, por kanë edhe disa përfitime befasuese për zemrën dhe kontrollin e peshës.

Mandarinat nuk janë vetëm ndër agrumet më të shijshme, por përmbajnë edhe shumë lëndë ushqyese dhe vitamina të dobishme për parandalimin dhe shërimin e sëmundjeve. Ndikimi në imunitet dhe përmirësimi i tij është i rëndësishëm jo vetëm për ftohjet dhe rezistencën ndaj viruseve, por edhe për parandalimin e zhvillimit të sëmundjeve të rënda.

Çfarë lëndësh ushqyese përmbajnë mandarinat?

Një mandarinë e mesme (88 gram) përmban gjithashtu lëndët ushqyese të mëposhtme:

karbohidrate (11,7 g)

sheqerna totale (9,33 g)

kalcium (32,6 mg)

acid folik (14,1 mcg)

beta karoten (136 mcg)

sasi e lartë e fibrave

Mandarinat përmbajnë gjithashtu shumë përbërës të tjerë aktivë që mund të jenë të dobishëm për shëndetin tonë nëse konsumohen çdo ditë në sasi të moderuar, kryesisht vitamina C, E dhe B12.

Vitamina C në mandarina: sasia dhe përfitimet

Agrumet janë një burim i shkëlqyer i vitaminës C. Një mandarinë e mesme siguron 31 për qind të nevojës ditore të një gruaje të rritur për vitaminë C dhe 27 për qind të nevojës së një burri. Meqenëse gatimi shkatërron vitaminën C, mënyra më e mirë për të korrur përfitimet maksimale të vitaminave ushqyese të mandarinave është t’i hani ato të papërpunuara.

Disa kategori njerëzish mund të jenë në rrezik më të madh të mungesës së vitaminës C (duhanpirësit, njerëzit me përthithje të dobët…). Pacientët me zorrë të ndjeshme duhet të kontrollojnë efektin e agrumeve në florën e tyre të zorrëve dhe të konsultohen me mjekun përpara konsumimit të përditshëm.

Mandarinat dhe frutat e tjera agrume kanë një gamë të gjerë efektesh. Studime të shumta kanë konfirmuar se fitokimikatet dhe komponimet aktive në agrume kanë këto veti të dobishme për shëndetin:

antioksidantë

antiinflamator

antikancerogjen

neuroprotektiv

mbrojtje kardiovaskulare

Në të njëjtin studim, shkencëtarët vunë re përdorim të gjerë në disa vende (Azi, duke përfshirë Kinën, Japoninë dhe Korenë) për kushtet e mëposhtme:

dispepsi

kollë

sëmundje inflamatore të lëkurës

dhimbje muskulore

presion i lartë i gjakut

Këto janë përfitimet më të rëndësishme shëndetësore për të cilat duhet të konsumoni mandarina:

1. Mandarinat ofrojnë një mori antioksidantësh

Përveç nivelit të konsiderueshëm të vitaminës C në sigurimin e sasisë ditore të kësaj vitamine, ato përmbajnë edhe antioksidantë si beta-carotene, lutein dhe zeaxanthin. Karotenoidet e përmendura ndihmojnë në shëndetin e syve dhe lëkurës.

2. Mbështet rritjen e flokëve për shkak të vitaminës B

Mandarinat janë gjithashtu të pasura me vitamina E dhe B, të cilat janë jetike për forcën dhe rezistencën e flokëve. Nëse maskës ose kondicionerit për flokët i shtojmë pak lëng mandarine të shtrydhur, do të përmirësojmë shkëlqimin dhe qëndrueshmërinë e saj.

3. Ato ndihmojnë në humbjen e peshës dhe kontrollin e peshës

Ky frut është plot me fibra, të cilat na lejojnë të ndihemi të ngopur më gjatë dhe ndikon në funksionalitetin e sistemit tretës. Të dyja kontribuojnë në mirëmbajtjen dhe kontrollin më të mirë të peshës trupore. Mandarinat janë gjithashtu një ide e mirë për shkak të përmbajtjes së lartë të ujit.

4. Kocka të shëndetshme

Magnezi, kalciumi dhe fosfori që gjenden në mandarina kontribuojnë në shëndetin e kockave, flokëve dhe thonjve. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për gratë në menopauzë dhe me osteoporozë.

5. Kontroll më i mirë i presionit të gjakut

Konsumimi i rregullt i mandarinave në moderim mund të ndihmojë në kontrollin e presionit të gjakut. Fibra, kaliumi dhe antioksidantët në fruta e mbajnë gjakun të rrjedhë pa probleme dhe ndihmojnë në normalizimin e presionit të gjakut.

6. Mandarina dhe kolesterol i mirë

Pektina, që përmbajnë mandarinat, parandalon që kolesteroli i keq të përthithet në zorrë dhe të qëndrojë atje. Në këtë mënyrë përfiton kolesteroli i mirë që marrim nga ushqimi.

7. Stabiliteti i sistemit imunitar dhe parandalimi i sëmundjeve të rrezikshme

Mandarinat përmbajnë lëndë ushqyese që ndihmojnë në shërimin e plagëve dhe parandalimin e ftohjes, por gjithashtu mbështesin sistemin nervor dhe spazmat e muskujve. Ka gjithnjë e më shumë studime që shqyrtojnë ndikimin e agrumeve dhe mandarinave në parandalimin e sëmundjeve malinje. Rezultatet janë inkurajuese sepse substancat si limoneni tregojnë veti të caktuara në parandalimin e zhvillimit të kancerit të mëlçisë ose gjirit.