Maqedonia e Veriut zhvillon zgjedhjet lokale, mbi 1.8 milion qytetarë kanë të drejtë vote

Në orën 07:00 të mëngjesit, me kohën lokale, në Maqedoninë e Veriut janë hapur vendvotimet për zgjedhjet lokale, në të cilat të drejtë vote kanë gjithsej 1.832.415 qytetarë. Prej tyre, 1.717.803 janë votues rezidentë në vend, ndërsa rreth 112 mijë janë të regjistruar në Listën e veçantë zgjedhore të shtetasve që jetojnë jashtë vendit.
Gjatë ditës pritet të votohet në 3.474 vendvotime për 309 kandidatë për kryetarë komunash dhe 576 lista për këshillat komunalë, që përfshijnë gjithsej 10.490 kandidatë.
Në këtë proces zgjedhor marrin pjesë 22 parti politike, 19 koalicione dhe 119 grupe qytetarësh, përfshirë edhe kandidatura të pavarura. Gara më e ashpër pritet të zhvillohet në Qytetin e Shkupit, ku janë paraqitur 16 kandidatë për kryetar komune.
Vendvotimet do të qëndrojnë të hapura deri në orën 19:00, pas së cilës pritet të fillojë numërimi i votave dhe publikimi i rezultateve të para.