Maria 74-vjeçare nga Holanda përshkoi me biçikletë 1.500 kilometra për të rritur ndërgjegjësimin rreth Palestinës

Maria 74-vjeçare nga Holanda përshkoi me biçikletë vendin për një muaj për të rritur ndërgjegjësimin për vuajtjet në Palestinë dhe Gaza pas sulmeve izraelite.
Duke filluar nga Leideni më 1 shtator dhe duke vizituar qytetet dhe kryeqytet e provincave holandeze, Maria përshkoi me biçikletë rreth 1.500 kilometra deri më 1 tetor.
Çdo ditë, midis orës 10:30 dhe 16:30, Maria përshkoi me biçikletë afro 50 kilometra. Disa banorë që mbështetën protestën dhe e shoqëruan atë drejt fundit të ditës hapën shtëpitë e tyre për ta pritur atë.
Në fund të ditës, Maria mbërriti në qytete ku u prit nga mbështetësit në sheshe. Ajo u foli kalimtarëve rreth vuajtjeve në Palestinë dhe Gaza pas sulmeve izraelite.
Gjatë udhëtimit, ajo mblodhi 22 mijë euro për Gazën, me qëllim informimin e njerëzve rreth situatës në Palestinë dhe Gaza dhe inkurajimin e tyre të mendojnë ndryshe.
74 vjeçarja duke folur për Anadolu, tha se u nis nga qyteti i saj i lindjes, Leideni, më 1 shtator me biçikletë dhe udhëtoi me biçikletë për një muaj për të rritur ndërgjegjësimin për ngjarjet në Palestinë dhe Gaza.
Ajo tha se kishte planifikuar një festë për ditëlindjen e saj të 75-të këtë vit, por e anuloi atë. “Nuk isha e kënaqur me idenë e një festimi sepse nuk munda të festoja këtu ndërsa në anën tjetër të botës po ndodhte një gjenocid. Nuk munda të flija atë natë dhe pastaj mendova se duhej të bëja diçka”, tha Maria.
“Qeveria holandeze ende nuk e njeh atë që po ndodh në Gaza si gjenocid. Vendosa ta kthej zemërimin tim në veprim. Nëse nuk mund ta kanalizosh zemërimin tënd në diçka pozitive, zemërimi dhe trishtimi janë të pakuptimta”, tha ajo.
Maria tha se vendosi të shëtiste me biçikletë nëpër Holandë dhe t’u shpjegonte njerëzve se çfarë ka ndodhur në Palestinë dhe Gaza që nga viti 1948. “Kuptova se shumë njerëz, madje edhe miqtë e mi, nuk e kanë dëgjuar kurrë fjalën ‘Nakba’ ose nuk e dinë se çfarë do të thotë. Ne nuk jemi mjaftueshëm të informuar. Na mësuan për Holokaustin në shkollë, por nuk folën kurrë për ‘Nakba’-n”, u shpreh ajo.
Duke i përshkruar ngjarjet në Palestinë dhe Gaza si “një situatë të padrejtë”, Maria tha: “Izraeli në fakt e ka pushtuar Palestinën që nga viti 1948 dhe vazhdon të kërkojë më shumë. Mendoj se qëllimi i tyre është të dëbojnë plotësisht palestinezët nga tokat palestineze. Kjo absolutisht nuk mund dhe nuk duhet të ndodhë. Ky është neokolonializëm. Kjo është e papranueshme”.
Më tej ajo tha se udhëtoi me biçikletë rreth 1.500 kilometra brenda një muaji dhe ndonjëherë shoqërohej nga mbështetës.
“Vizitova të gjitha kryeqytetet e provincave. Shpresoj se kam inkurajuar shumë njerëz të mendojnë ndryshe për situatën. Në shumicën e qyteteve, nëse jo në çdo, kishte njerëz në shesh. Në disa qytete më të vogla, edhe nëse nuk kishte askënd atje, unë prapë qëndrova për gjysmë ore. Shkova në tarraca dhe fola për gjenocidin e kryer nga Izraeli. Diçka duhet bërë. Kjo nuk mund të vazhdojë kështu”, tha Maria.