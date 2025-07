Marka e katërt më e shitur në Amerikë “tërheq” mbi një çerek milioni automjete për shkak të një defekti që mund të jetë kërcënues për jetën

Marka e katërt më e shitur e makinave në Amerikë po “tërheq” mbi një çerek milioni automjetesh për shkak të një defekti që mund të jetë kërcënues për jetën e njerëzve.

Honda thotë se 259,033 SUV dhe sedan duhet të kthehen në koncesionarët e tyre për shkak të një defekti në pedalin e frenave që mund ta bëjë më të vështirë ndalimin.

Tërheqja prek disa modele Acura TLX 2021–2025, Acura MDX 2023–2025 dhe Honda Pilot 2023–2025, sipas Administratës Kombëtare të Sigurisë së Trafikut në Autostrada.

Pilot – SUV-i i dytë më i shitur i Hondës – përbën pjesën më të madhe të tërheqjeve, me 184,253 automjete të prekura.

Honda vlerëson se vetëm 1 përqind e makinave të tërhequra kanë në të vërtetë defektin, por po ndërmerr veprime nga kujdesi.

Tregtarët u njoftuan për problemin më 13 qershor dhe letrat e njoftimit të pronarëve pritet të arrijnë në zyrat postare në të gjithë vendin më 28 korrik.

Klientët me automjete të prekura do të duhet të vizitojnë një shitës makinash, ku teknikët do të inspektojnë pedalin e frenave dhe do të instalojnë pjesë këmbimi nëse është e nevojshme.