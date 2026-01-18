Marrëveshja e FIFA-s me TikTok përfshin edhe transmetime të drejtpërdrejta të Kupës së Botës 2026

Nëse nuk e kishit planifikuar tashmë të shikoni videot në TikTok të Kupës së Botës FIFA 2026, një partneritet midis platformës së mediave sociale dhe organizatorit të turneut mund t’ju motivojë të filloni të bëni një gjë të tillë.
Kjo pasi, sipas raportimeve të mediave botërore, përcjell Telegrafi, TikTok është “platforma e preferuar” e parë e FIFA-s për një Kupë Bote.
Sipas një deklarate të FIFA-s në fillim të këtij muaji, kjo nënkupton që TikTok do të ofrojë më shumë mbulim të Kupës së Botës, duke përfshirë përmbajtje origjinale dhe madje edhe transmetim të drejtpërdrejtë të disa pjesëve të ndeshjeve.
“Qëllimi i FIFA-s është të ndajë ngazëllimin e Kupës së Botës FIFA 2026 me sa më shumë tifozë të jetë e mundur”, tha Sekretari i Përgjithshëm i FIFA-s, Mattias Grafström.
Turneu i futbollit do të zhvillohet nga 11 qershori deri më 19 korrik dhe do të përfshijë 16 qytete pritëse në Kanada, Meksikë dhe SHBA.