Marrëveshja e paqes Rusi–Ukrainë do të formësojë të ardhmen e Evropës, jo thjesht do të përfundojë luftën — thotë ministri turk Fidan

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, tha se nuk ka vend më të përshtatshëm për bisedime paqeje mes Rusisë dhe Ukrainës sesa Turqia, duke kujtuar se Ankaraja ka dëshmuar aftësitë e saj ndërmjetësuese me takimet e mbajtura tri herë në Stamboll verën e kaluar.
Në një intervistë për TRT Haber dhe Anadolu, pas pjesëmarrjes në takimin e ministrave të jashtëm të NATO-s në Bruksel, Fidan theksoi se diskutimet u përqendruan te lufta Rusi–Ukrainë, kërkimi i një kornize të mundshme paqeje, si dhe çështje më të gjera rajonale ku Turqia luan rol qendror.
Ai u shpreh se mbetet “me shpresë të kujdesshme” për procesin e paqes.
“Gjëja më e rëndësishme është të mos largohesh nga tryeza,” tha ai. “Nëse ulesh me qëllim pajtimi, përfundimisht do të arrish një marrëveshje.”
Fidan tha se ndërmjetësi amerikan Steve Witkoff “ka aftësitë e nevojshme” për të ndihmuar në përparimin e bisedimeve.
‘Qëndrim pozitiv’
Sipas tij, Turqia beson se si Rusia, ashtu edhe Ukraina mund të shfaqin së shpejti një qëndrim më pozitiv.
“Rusia ka një qëndrim pozitiv,” u shpreh ai. “Mendoj se edhe Ukraina së shpejti do të paraqesë një qëndrim të favorshëm.”
Fidan nënvizoi se çdo marrëveshje e ardhshme nuk do të përcaktojë vetëm fundin e luftës, por edhe të ardhmen e Evropës.
“Në një mjedis kaq kompleks, të qartësosh objektivat dhe të fokusosh palët në to bëhet gjithnjë e më e rëndësishme,” tha ai. /mesazhi