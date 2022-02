Marrja e rregullt e kësaj vitamine mund të zvogëlojë rrezikun e kancerit të gjirit, qafës së mitrës, fshikëzës dhe mushkërive

Është e pamundur të përcaktohen me saktësi arsyet që disa njerëz zhvillojnë kancerin. Ndonjëherë, sëmundja shkaktohet nga gjenetika ose mënyra e jetesës.

Herë të tjera, duket se kjo ndodh papritmas. Por megjithëse në fund të fundit nuk mund të kontrollojmë nëse sëmuremi apo jo nga kanceri, ne mund t’i vendosim shanset në favorin tonë duke ngrënë ushqime të shëndetshme dhe duke marrë suplementet e duhura.

Hulumtimet e mbështesin këtë teori, dhe sipas një rishikimi të fundit shkencor, vitamina C mund të ndihmojë në zvogëlimin e rrezikut të një shumëllojshmërie të gjerë të kancereve, duke përfshirë kancerin e gjirit, qafës së mitrës, fshikëzës dhe mushkërive.

Një vështrim më i afërt në studim

Botuar në revistën Frontiers in Nutrition, rishikimi është shkruar nga studiues nga Universiteti Sichuan, në Chengdu, Kinë. Ekipi shpjegoi se vitamina C është një antioksidant i fuqishëm që ndihmon trupin e njeriut të kryejë detyra thelbësore dhe të absorbojë lëndë të tjera ushqyese. Është gjithashtu një nga mikronutrientët më të zakonshëm të disponueshëm në fruta dhe perime. Prandaj, nuk është çudi që shkencëtarët kanë studiuar prej kohësh vitaminën C për aftësinë e saj të mundshme për të reduktuar rrezikun e kancerit.

Megjithatë, jo të gjitha studimet dhe rishikimet shkencore kanë vërtetuar se vitamina C redukton rrezikun e kancerit. Pra, studiuesit shqyrtuan mbi 3,500 artikuj me shpresën për të arritur në një përgjigje më konkrete. Ata kontrolluan çdo artikull të përfshirë në kërkimin e tyre dhe nuk përdorën studime që ishin shkruar në gjuhë të tjera përveç anglishtes, ose studime që përdorën kafshë të tjera përveç njerëzve. Në fund të fundit, studiuesit e ngushtuan rishikimin e tyre në 57 studime.

Pas ekzaminimit të plotë të të dhënave, ata zbuluan se konsumimi i vitaminës C ishte i lidhur me një rrezik më të ulët të këtyre llojeve të kancerit:

Fshikëzës urinare

Gjirit

Endometrial

Prostatës

Qafës së mitrës

Mushkërive

Vitamina C gjithashtu lidhet me një rrezik më të ulët të kancerit të gjirit të përsëritur dhe vdekjes të shkaktuar nga kanceri i gjirit.

Përveç kësaj, marrja më e lartë e vitaminës C lidhej me një rrezik më të ulët të kancerit të ezofagut, stomakut dhe pankreasit. Vitamina nuk dukej se bënte shumë ndryshim për kancerin e zorrës së trashë.