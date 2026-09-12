“Marshi për Liri” mbahet sot në Prishtinë, qytetarët dalin në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së

Në Prishtinë sot mbahet “Marshi për Liri”, i organizuar nga platforma qytetare “Liria ka Emër”, në mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi, të cilët po përballen me procesin gjyqësor në Hagë.
Marshi do të nisë në orën 14:00 nga sheshi “Skënderbeu”, ndërsa organizatorët kanë bërë thirrje për pjesëmarrje sa më të madhe të qytetarëve.
Kjo nismë ka marrë mbështetje të gjerë nga qytetarë, organizata, sindikata, institucione dhe figura publike në Kosovë. Mbështetje kanë shprehur edhe përfaqësuesit e komuniteteve fetare. Myftiu i Kosovës, Naim Tërnava, dhe Ipeshkvi i Kosovës, Imzot Dodë Gjergji, kanë shprehur solidaritet me nismën dhe mesazhin e saj për unitet e solidaritet.
Përkrahje për marshin kanë dhënë edhe subjektet politike dhe figura të ndryshme publike, ndërsa thirrjet për pjesëmarrje janë shtuar gjatë ditëve të fundit.
Organizatorët synojnë që mesazhi i “Marshit për Liri” të tejkalojë kufijtë e Kosovës, duke e paraqitur atë si një mobilizim të solidaritetit të shqiptarëve në hapësirat ku ata jetojnë.
Në konferencën e fundit për media, përfaqësuesja e platformës “Liria ka Emër”, Eliza Hoxha, bëri të ditur se në pjesën formale të marshit do të mbajnë fjalime përfaqësues të platformës, të shoqatave të dala nga lufta dhe familjarë të dëshmorëve.
Në emër të shoqatave të dala nga lufta do të flasë Hysni Gucati, ndërsa familjet e dëshmorëve do t’i përfaqësojë Lirjona Sylejman, e bija e dëshmorit Bajram Sylejmani.
Fjalime pritet të mbajnë edhe kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, kryetari i AAK-së, Ardian Gjini, si dhe Buna Mustafa, e bija e Sali Mustafës.
Përfaqësuesi tjetër i platformës, Ismail Tasholli, u ka bërë thirrje qytetarëve që marshit t’i bashkohen së bashku me familjet e tyre.
“Le të jetë ky një marsh qytetar, familjar, paqësor dhe dinjitoz”, ka deklaruar Tasholli.
Aktivitetet e platformës do të vazhdojnë edhe pas marshit të sotëm. Sipas organizatorëve, më 15 shtator, nga ora 22:00, mbështetësit do të mblidhen në Hagë për “Natën e Pritjes”.