Masa të rrepta sigurie gjatë shkëmbimit të të burgosurve në burgun ushtarak “Ofer” në Ramallah

Masat e rrepta të sigurisë u shtuan rreth burgut ushtarak “Ofer”, në perëndim të Ramallah, përpara lirimit të pritur të të burgosurve palestinezë sipas marrëveshjes së shkëmbimit të të burgosurve, raporton Anadolu.
Zyra e medias për të burgosurit palestinezë publikoi sot listat e të burgosurve palestinezë që do të lirohen sipas marrëveshjes së armëpushimit në Gaza.
Zyra publikoi emrat e 1.718 të burgosurve palestinezë dhe 250 të burgosurve që vuajnë dënim me burgim të përjetshëm dhe që do të lirohen në këmbim të pengjeve izraelite.
Sipas Kryqit të Kuq, procesi i lirimit të pengjeve izraelite filloi sot.