Masakër në Rio: Mbi 130 të vrarë në një operacion policor në një lagje të varfër

Një operacion masiv i policisë në qytetin brazilian të Rio de Janeiros ka përfunduar me mbi 130 persona të vrarë, në atë që po cilësohet si ndër ndërhyrjet më vdekjeprurëse në historinë moderne të Brazilit.
Forcat e rendit, rreth 2 500 policë dhe ushtarë, ndërhynë në flagjet e varfëra Complexo da Penha dhe Complexo do Alemão për të goditur grupin kriminal “Comando Vermelho”.
Autoritetet fillimisht raportuan 58 të vrarë, mes tyre katër policë, por bilanci u rrit ndjeshëm pas përfundimit të operacionit.
Banorët dhe organizatat për të drejtat e njeriut e kanë quajtur ngjarjen “masakër”, duke akuzuar policinë për përdorim të tepruar të forcës. Ata kërkojnë një hetim të plotë dhe transparencë mbi mënyrën si u zhvillua operacioni. /mesazhi