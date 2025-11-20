“Masakër tronditëse” në Gaza: Të paktën 33 të vrarë nga sulmet ajrore izraelite

Të paktën 33 persona, kryesisht gra dhe fëmijë, kanë humbur jetën pas sulmeve ajrore izraelite mbi Rripin e Gazës gjatë një periudhe prej rreth 12 orësh, njoftojnë burimet spitalore.
Katër sulme në tendat që strehonin të zhvendosurit në jug të Khan Yunis vonë të mërkurën dhe në orët e hershme të së enjtes shkaktuan 17 viktima, përfshirë pesë gra dhe pesë fëmijë, sipas zyrtarëve të Spitalit Nasser.
Në qytetin e Gazës, dy sulme ndaj një ndërtese kanë vrarë 16 persona, përfshirë shtatë fëmijë dhe tre gra, njoftojnë zyrtarët e Spitalit al-Shifa, ku trupat janë dërguar për trajtim.
Hamasi ka dënuar sulmet izraelite si “masakra tronditëse”, ndërsa Izraeli tha se ka synuar luftëtarë të Hamasit. /mesazhi