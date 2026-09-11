Mbetje trupore të karbonizuara gjenden në tragetin e djegur në Filipine, 84 persona të zhdukur

Roja Bregdetare e Filipineve ka bërë të ditur se janë gjetur mbetje trupore të karbonizuara në tragetin e pasagjerëve që u përfshi nga zjarri në fillim të kësaj jave pranë provincës perëndimore Palawan të Filipineve, duke lënë 84 persona të zhdukur dhe të paktën pesë të vdekur, transmeton Anadolu.
Fillimisht u raportua se trageti “MV June Aster” transportonte 117 pasagjerë dhe 17 anëtarë të ekuipazhit kur u nis nga Manila drejt Coronit në Palawan, përpara se të përfshihej nga zjarri të mërkurën mbrëma.
Pesë persona janë konfirmuar të vdekur, ndërsa 43 pasagjerë dhe anëtarë të ekuipazhit janë shpëtuar që nga incidenti.
Numri i personave që mund të jenë të zhdukur u rishikua nga 86 në 84, pasi dy persona të përfshirë në listën e pasagjerëve konfirmuan se nuk kishin hipur në traget.
Zjarri u shpall i shuar të premten.
Zëdhënësja e Rojës Bregdetare të Filipineve, Noemie Cayabyab, tha se një ekip reagimi kreu një vlerësim të plotë të sigurisë, gjatë të cilit u vunë re mbetje trupore të karbonizuara në zonën e akomodimit të klasës ekonomike të tragetit.
“Roja Bregdetare e Filipineve, PNP-SOCO (Policia Kombëtare e Filipineve – Operacionet në Vendin e Ngjarjes) dhe agjencitë e tjera përkatëse aktualisht po kryejnë procedurat e duhura për nxjerrjen dhe identifikimin e mbetjeve në përputhje me procedurat e përcaktuara”, tha ajo.
Nuk ishte menjëherë e qartë se sa viktima të tjera janë gjetur.
Si masë paraprake u vendosën gjithashtu barriera për parandalimin e përhapjes së naftës.