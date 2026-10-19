Mbi 1.000 persona arrestohen në Paris gjatë trazirave të fundjavës, caktohen seancat gjyqësore

Më shumë se 1.000 persona u arrestuan në Paris gjatë trazirave të fundjavës, ndërsa seancat e para gjyqësore me procedurë të përshpejtuar janë caktuar për sot, transmeton Anadolu.
Në një vlerësim të përditësuar të publikuar sot në mëngjes, Prokuroria e Parisit raportoi 855 arrestime në lidhje me protestat e së shtunës ndërsa 557 persona u mbajtën në paraburgim policor, sipas gazetës “Le Parisien”.
Prokurorët thanë se rreth 78 për qind e personave të ndaluar ishin të rritur. Nga 124 të miturit e ndaluar, vetëm 20 banonin në Paris, sipas prokurorisë. Prokurorët raportuan 244 raste të mbajtjes në paraburgim policor për vepra penale të dyshuara kundër pronës, 108 raste që lidhen me pjesëmarrjen në grupe dhe 45 raste për dhunë ndaj zyrtarëve publikë.
Rastet e tjera kishin të bënin me vepra penale kundër personave dhe shkelje të tjera të dyshuara. Prokurorët thanë se masa e paraburgimit policor u zgjat për 278 persona, veçanërisht në kuadër të hetimeve për vjedhje dhe plaçkitje në dyqanet përreth zonave Champs-Elysees, Chatelet, Saint-Lazare dhe Republique.
Prokuroria tha se të dyshuarit e parë po dërgoheshin para prokurorëve pas ndalimit të tyre. Seancat gjyqësore me procedurë të përshpejtuar ishin caktuar për të hënën, krahas procedurave për pranimin e fajësisë për të dyshuarit që pranojnë veprat penale për të cilat akuzohen.
Për trazirat e së dielës, bilanci paraprak deri në orën 08:00 të së hënës regjistroi 208 arrestime, përfshirë 49 të mitur ndërsa 145 persona u mbajtën në paraburgim policor. Dhuna pasoi protestat mbarëkombëtare të së shtunës kundër kostos së lartë të jetesës.
Përleshje dhe plaçkitje të tjera ndodhën në Paris të dielën në mbrëmje dhe gjatë natës. Autoritetet në zona të tjera i shtrënguan kufizimet të hënën. Marseja ndaloi grumbullimet dhe demonstratat nga ora 12:00 deri në orën 20:00.
Edhe vendbanimi verior Denain vendosi shtetrrethim gjatë natës deri më 25 tetor.