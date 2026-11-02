Mbi 1 mijë çifte u shkurorëzuan brenda nëntë muajve të këtij viti

Vetëm për nëntë muaj, nga janari deri në shtator të këtij viti, janë regjistruar gjithsej 1 mijë e 74 raste të shkurorëzimeve në vend.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK), numri i shkurorëzimeve ka pasur luhatje nga muaji në muaj. Vetëm në muajin janar janë regjistruar 88 raste, ndërsa në shkurt ky numër është rritur në 135.
Në mars janë regjistruar 111 shkurorëzime, në prill po ashtu 111, ndërsa në maj 117 raste. Gjatë qershorit janë regjistruar 114 shkurorëzime.
Numri më i madh i rasteve është regjistruar në korrik, me 168 shkurorëzime. Në gusht ky numër ka rënë në 97, ndërsa në shtator janë regjistruar 133 raste.
Sipas këtyre statistikave, korriku ishte muaji me më së shumti shkurorëzime gjatë nëntë muajve të parë të vitit, ndërsa janari kishte numrin më të ulët.