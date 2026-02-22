Mbi 1,000 këshilltarë britanikë zotohen për mbështetje ndaj Palestinës para zgjedhjeve lokale

Më shumë se 1,000 këshilltarë lokalë në Angli kanë nënshkruar një zotim në mbështetje të të drejtave të palestinezëve, në prag të zgjedhjeve lokale të majit, duke synuar ta bëjnë Palestinën një çështje kyçe elektorale.
Nisma “Councillor Pledge for Palestine”, e nisur në dhjetor nga Palestine Solidarity Campaign dhe e mbështetur nga koalicioni Vote Palestine 2026, u kërkon përfaqësuesve të zgjedhur të angazhohen për mbrojtjen e të drejtave të palestinezëve dhe të sigurojnë që këshillat lokalë të mos jenë bashkëpërgjegjës në shkelje të së drejtës ndërkombëtare nga Izraeli.
Masat përfshijnë tërheqjen e fondeve të pensioneve të këshillave nga kompani që dyshohet se janë të përfshira në këto shkelje. Sipas organizatorëve, 31 këshilla tashmë kanë miratuar mocione ose deklarata në mbështetje të tërheqjes së investimeve nga fondet e pensioneve.
Nga 1,028 këshilltarët që kanë nënshkruar zotimin, 345 janë nga Partia e Gjelbër, 338 nga Laburistët, 104 nga Liberal Demokratët dhe tre nga Konservatorët, ndërsa të tjerë vijnë nga parti rajonale ose janë të pavarur.
Fushata po promovon gjithashtu një “Betim të Popullit për Palestinën”, duke inkurajuar votuesit të mbështesin vetëm kandidatët që kanë nënshkruar zotimin.
Çështja pritet të ketë ndikim politik, veçanërisht në një kohë kur Partia Laburiste përballet me rënie të mbështetjes në disa zona. Disa figura politike kanë paralajmëruar se qëndrimi i udhëheqjes laburiste ndaj Palestinës mund të ndikojë në rezultatet e zgjedhjeve lokale.
Në disa bashki, si Hackney, nisma mund të jetë vendimtare, pasi një numër i madh këshilltarësh nga parti të tjera kanë nënshkruar zotimin, ndërsa përfaqësimi laburist mbetet më i kufizuar në këtë iniciativë.
Organizatorët theksojnë se lëvizja për Palestinën në Britani ka mobilizuar miliona njerëz dhe se presioni ndaj kandidatëve do të vazhdojë edhe gjatë fushatës zgjedhore të majit. /mesazhi