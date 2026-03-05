Mbi 1,045 të vrarë; Senati i SHBA bllokon kufizimin e luftës së Trumpit, Izraeli vazhdon sulmet ndaj Iranit dhe Libanit

Senati i Shteteve të Bashkuara ka bllokuar një rezolutë që synonte të kufizonte fushatën ushtarake të presidentit Donald Trump kundër Iranit. Me 53 vota kundër dhe 47 pro, senatorët hodhën poshtë mocionin procedural për të frenuar veprimet ushtarake.
Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli po vazhdojnë sulmet ajrore ndaj Iranit, ku sipas raportimeve, të paktën 1,045 persona janë vrarë që nga e shtuna. Forcat izraelite po ashtu kanë intensifikuar bombardimet edhe në Liban.
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, ka paralajmëruar për “lëvizje terroriste” në kufirin me Irakun dhe ka kërkuar rritjen e masave të sigurisë. Kjo vjen mes raportimeve se SHBA-ja është në bisedime me forcat kurde për t’i armatosur ato dhe për të nxitur një kryengritje kundër Teheranit.
Konflikti ka ndikuar ndjeshëm në tregjet globale të energjisë, duke penguar furnizimin me naftë dhe gaz. Anijet tregtare po shmangin Ngushticën e Hormuzit, pasi Garda Revolucionare Islamike e Iranit ka njoftuar mbylljen e saj. /mesazhi